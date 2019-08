Gse, pronto il regolamento nuovi incentivi per fonti rinnovabili

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gse, ovvero il Gestore dei servizi energetici, è pronto per la pubblicazione del regolamento operativo sui nuovi incentivi per le fonti rinnovabili.

Il nuovo Decreto, ricorda il Gse in una nota, prevede l’accesso agli incentivi, previa procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti tra i quali gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione e gli impianti fotovoltaici, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.

Sono inoltre compresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, esclusi gli impianti su acquedotto. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Il decreto prevede infine incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.