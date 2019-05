Germania, previste minori entrate fiscali per 75 miliardi al 2023

editato in: da

(Teleborsa) – La Germania potrebbe incassare 75 miliardi di tasse in meno nel periodo 2019-2023, a causa della debole crescita economica. Lo scrive oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt, in vista delle prossime previsioni che saranno pubblicate giovedì prossimo dal Ministero delle Finanze, in aggiornamento alle stime formulate nell’autunno scorso.

La stima delle imposte rilasciata nell’autunno del 2018 era basata sulle entrate fiscali per circa 4.369 miliardi di euro fra il 2019 ed il 2023, ma questa previsione faceva perno su una crescita del PIL indicata nell’ordine dell’1,8%, mentre oggi si prevede una crescita modesta dello 0,5%.

La stima di riduzione delle imposte di 75 miliardi fa riferimento esclusivamente al gettito del governo federale, mentre le entrate per lo Stato nel suo complesso, che includono anche quelle pagate agli Stati federali ed alle municipalità, potrebbero accusare un ammanco fino a 100 miliardi.