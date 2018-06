Flat Tax, Bagnai assicura: “Per le imprese in arrivo dal 2019”

editato in: da

(Teleborsa) – La Flat Tax partirà prima per le imprese, nel 2019, e l’anno dopo per le famiglie. Lo ha affermato Alberto Bagnai, economista della Lega che molti vedono già come possibile sottosegretario all’Economia. Intervenendo alla trasmissione Agorà su RaiTre, Bagnai ha spiegato che ci sarebbe un accordo per far partire Flat Tax sui redditi di impresa dal 2019 mentre a partire dal 2020 si applicherà anche alle famiglie.

La Flat Tax, uno dei pilastri della campagna elettorale della Lega, è stata inserita nel contratto di governo giallo-verde. Nella versione approvata la Riforma Fiscale non sarebbe una vera e propria tassa senza alcuno scaglione, ma avrebbe due aliquoti: 15% per reddito familiare inferiore a 80 mila euro e 20% per reddito familiare superiore agli 80 mila euro.