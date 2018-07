Fisco, via web anche autotutela per avvisi relativi a contratti locazione

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi 18 luglio è possibile chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione. Dopo un periodo di sperimentazione, è infatti attivo su tutto il territorio nazionale il servizio Civis Istanze Autotutela locazioni, che consente ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione di chiedere via web, personalmente o tramite intermediario, il riesame dell’atto da parte dell’ufficio che lo ha emesso, nel caso in cui ritengano che vi sia un errore.

Civis Istanze Autotutela locazioni è il primo servizio di assistenza tramite il canale telematico che riguarda gli atti relativi all’imposta di registro.

Come si accede al servizio – Per accedere al servizio Civis Autotutela è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare il link “Istanze di autotutela locazioni”. Una volta inviata la richiesta, si può anche consultare online lo stato della lavorazione e, attivando l’apposito servizio, essere avvisati della conclusione della lavorazione via sms o con una mail.

Che cos’è Civis – Civis è un canale telematico di assistenza dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ai cittadini e agli intermediari assistenza qualificata sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento. Inoltre, con Civis è possibile richiedere la correzione di un modello di versamento F24 e presentare i documenti richiesti dall’Agenzia sia nell’ambito del controllo formale sia a seguito di una comunicazione finalizzata all’adempimento spontaneo.