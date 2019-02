Fisco, via alla “rottamazione ter” a maglie larghe

editato in: da

(Teleborsa) – È stata pubblicata martedì scorso in Gazzetta Ufficiale la legge che apre le porte della “rottamazione ter” anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre. La definizione agevolata delle cartelle diventa, così, per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della ‘rottamazione bis’.

Per aderire alla “rottamazione ter” delle cartelle – fa sapere l’Agenzia delle Entrate – i contribuenti possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “Fai D.A. te“, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di PIN e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps. In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dopo tre mesi dalla partenza, la “rottamazione ter” delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande, +20% rispetto all’anno scorso.