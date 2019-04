Fisco, superate le 700mila richieste per la pace fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – Sono oltre 700mila le domande presentate all’Agenzia delle Entrate per la cosiddetta pace fiscale. A renderlo noto è una nota della stessa Agenzia che ricorda il termine ultimo del 30 aprile 2019 per aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle, specificando che al momento sono circa 710mila le domande già arrivate. Di queste, specifica l’Agenzia, 605mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter e 105 mila il “saldo e stralcio”.

In vista della scadenza del 30 aprile, l’Agenzia ha stabilito l’apertura straordinaria degli sportelli per sabato 27, dalle ore 8:15 alle 13:15, in modo da garantire servizi e assistenza ai contribuenti: saranno escluse le operazioni di cassa.

Per chi non dovesse (o riuscisse) a recarsi allo sportello, ci sono sempre attivi i servizi online sul sito dell’Agenzia di Riscossione, già usati da quasi la metà del totale dei richiedenti che hanno preferito inviare la richiesta per via telematica o tramite pec.