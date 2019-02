Fisco: Sottosegretario Castelli interverrà a “Novità fiscali 2019”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sottosegretario all’Economia Laura Castelli sarà tra i relatori del Forum sulle “Novità Fiscali 2019”, previsto per il prossimo giovedì 7 febbraio a Napoli. Organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del capoluogo partenopeo, il dibattito avrà luogo nell’aula magna del Centro congressi “Federico II” e verterà sull’analisi delle “Criticità e – dei – punti di forza della legge di bilancio”. Come ha spiegato il Presidente dell’Ordine Vincenzo Moretta, durante il dibattito i temi saranno trattati con approfondimenti dettagliati, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, considerato “L’argomento più caldo di tutti, che ha sfaccettature sia tecniche che organizzative”.

All’incontro, che sarà introdotto da Virgilio Pomponi, Generale di Divisione del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, interverranno anche il Capo settore controlli della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Salvatore Cortese; il Direttore interregionale per la Campania e la Calabria dell’Agenzia delle Dogane, Maurizio Montemagno; il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Dario Marano; Il Presidente dell’Ocdec di Salerno, Salvatore Giordano e la Professoressa Paola Coppola. La conclusione dei lavori, invece, sarà affidata a Raffaele Fiume, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli studi di Napoli Parthenope.