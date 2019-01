Fisco, il MEF indica nuovo importo deduzioni ad autotrasportatori

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha determinato il nuovo importo delle deduzioni riconosciute agli autotrasportatori rispetto a quelle pubblicate nel luglio scorso.

L’art. 23 del Decreto Fiscale del 23 ottobre 2018 ha infatti incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018 incrementando gli importi delle deduzioni forfettarie.

Ecco le nuove deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (autotrasporto merci per conto di terzi): per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa la deduzione di spese non documentate passa dai precedenti 38 ai 51 euro, per trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.