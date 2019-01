Fisco: Governo cancella “tassa sulla bontà” per il no profit

editato in: da

(Teleborsa) – La così detta “tassa sulla Bontà” è stata cancellata. A darne notizia, il Senatore PD Antonio Misiani, che in merito al raddoppio dell’IRES sulle attività del mondo no profit inserito tra le misure della Legge di Bilancio 2019, avrebbe twittato: “La commissione bilancio Senato ha dato il via libera con parere favorevole del governo alla riformulazione dell’emendamento Pd al dl Semplificazioni che cancella il raddoppio Ires sugli enti non commerciali previsto dalla legge di Bilancio”.

Il Governo e la maggioranza hanno lavorato ad alcune modifiche su di un emendamento che era stato presentato dal Partito Democratico. La proposta dei dem prevedeva il TLB://DOCS/133_2019-01-17_TLB fino alla riforma del settore con “misure di favore” compatibili con le vigenti norme europee. L’aggravio che peserà sulle casse dello Stato sarà di 118,4 milioni per il 2019 e di 157,9 milioni dal 2020.