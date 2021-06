Fisco, Confartigianato: “Spostare scadenza imposte e Irap al 20 luglio”

editato in: da

(Teleborsa) – Appello di Confartigianato al rinvio delle imminenti scadenze fiscali. L’associazione rappresentativa del settore artigiano chiede infatti di far slittare i versamenti di imposte ed Irap al 20 luglio, poiché le imprese soggette ad ISA non riusciranno a rispettare il termine del 30 giugno, a causa della pandemia.

“Gli effetti della pandemia sulle attività delle imprese e sull’operatività delle Associazioni e degli intermediari che le assistono negli adempimenti tributari . spiega la Confederazione – hanno provocato inevitabili complicazioni e ritardi nella elaborazione dei bilanci aziendali. Queste difficoltà operative sommate alle numerose, continue novità nella gestione degli adempimenti rendono indispensabile spostare la scadenza al 20 luglio o, in alternativa, al prossimo 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse”.

“Ci auguriamo che, oltre alla indispensabile proroga delle prossime scadenze tributarie, si proceda all’annunciata revisione complessiva del sistema fiscale per ridurre il peso delle tasse su imprese e cittadini, il numero di adempimenti e le complicazioni per pagarle”, sostiene Confartigianato, aggiungendo “le imprese vanno accompagnate nella ripresa della normalità economica con misure strutturali di riduzione generalizzata del prelievo sul lavoro in ogni sua forma, sia esso subordinato che indipendente, e di reale semplificazione del sistema di tassazione personale per rendere più trasparente ed immediatamente riconoscibile il carico tributario che grava sul contribuente”.