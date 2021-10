Fisco, CNEL: ok assemblea a ddl su riforma giustizia tributaria

(Teleborsa) – L’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, riunita a Roma nell’ultima seduta sotto la presidenza del presidente Tiziano Treu e alla presenza del segretario generale Paolo Peluffo, ha approvato un disegno di legge su “Delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario l’integrazione e l’attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente”.

La proposta di legge, elaborata sulla base dei risultati del lavoro della Commissione di studio sulla riforma fiscale istituita dal Presidente del CNEL nel novembre 2020, prevede l’istituzione dei Tribunali tributari, in primo grado di merito, e della Corte di appello, in secondo grado di merito, che sostituiscono le Commissioni tributarie regionali e provinciali e che sono composti da giudici professionali a tempo pieno assunti per pubblico concorso. L’obiettivo è decongestionare il contenzioso arretrato.



“Il ddl si inserisce nel percorso di collaborazione del CNEL con gli organi legislativi sulla materia fiscale attivo da tempo. Riteniamo che il nuovo ordinamento della giustizia tributaria, pur avendo carattere di specialità, rifletta fedelmente il modello dell’ordinamento giudiziario ordinario”, ha detto il presidente Treu che, durante l’Assemblea, ha espresso ringraziamento al segretario generale Peluffo, che ha assunto un nuovo incarico alla Corte dei Conti, “per la dedizione e l’impegno profuso nel rilancio dell’organo di rilievo costituzionale che ha consentito di restituirgli appieno le sue attribuzioni e prerogative raggiungendo importanti risultati, anche grazie alla riscrittura delle norme che ne regolano l’attività”.

Durante i lavori, inoltre, sono stati approvati tutti gli altri punti previsti all’ordine del giorno, tra cui il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e del Bilancio pluriennale 2022-2024; il programma dei seminari dell’Osservatorio delle politiche Urbane e territoriali del CNEL; il documento di Osservazioni e proposte per la riforma del Patto di stabilità e crescita; la proposta di modifica del Regolamento degli organi dell’organizzazione e delle procedure del CNEL.