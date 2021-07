Fisco, artigiani chiedono “chiarezza” su proroga versamenti al 20 agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Le tre confederazioni degli artigiani – Confartigianato, Cna e Casartigiani – chiedono al governo chiarezza in merito alla possibilità di prorogare i versamenti 2020 fino al 20 agosto, cn una maggiorazione dello 0,4%,.

“non è ipotizzabile che la proroga concessa con il DPCM del 28 giugno 2021 si fermi al 20 luglio”, affermano gli artigiani, che chiedono “un intervento rapido e chiarificatore”.

“Non comprendiamo perché tale possibilità non sia stata inserita direttamente nel DPCM e non appare di buon senso che con questa scelta ci sia la volontà di far pagare lo 0,40% di maggiorazione solo per prolungare il versamento di 10 giorni”, sottolineano le tre associazioni, ricordando che “sarebbe la prima volta, da quando nel 1997 è stata data la facoltà di prolungare i termini tramite DPCM, che non viene riconosciuto l’ulteriore allungamento della scadenza di versamento al 20 agosto”.

“Non utilizzare questa opzione, proprio nell’anno peggiore dal dopoguerra ad oggi in termini di calo del PIL – concludono – appare completamente fuori luogo”.