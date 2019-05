Fisco, arrivano gli incentivi per mini car e moto elettriche

editato in: da

(Teleborsa) – In arrivo incentivi per le mini auto e le moto elettriche a partire dal 1° settembre 2019. Lo prevede un emendamento del M5S al Dl Crescita che concerne le categorie di veicoli classificate dallACI con L5e, L6e e L7e o, se di potenza superiore a 11 Kw, anche della categoria L3e.

Gli incentivi prenderanno la forma di incentivi alla rottamazione e potranno valere fino a 3.000 euro sull’acquisto di micro car e moto elettriche, consegnando un veicolo tradizionale categoria L1e ed L3e euro 0,1, 2, purché di proprietà da almeno 12 mesi.

Il contributo sarà pari al 30% del valore del veicolo elettrico acquistato e fino ad un tetto massimo di 3 mila euro. Per chi non ha veicoli da cedere in rottamazione è previsto un incentivo del 20% del prezzo di listino e sino ad un massimo di 2.000 euro.