Fisco, altro che patrimoniale o aumento IVA: dietro l’angolo stangata da 24 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna patrimoniale e niente aumento IVA, ma ciò non mette al riparo gli italiani da una stangata fiscale. Il vicepremier Luigi Di Maio, ieri a Roma per l’Etichetta day di Coldiretti, ha smentito “categoricamente” l’ipotesi della patrimoniale e la possibilità che siano in arrivo altre tasse, riprendendo le affermazioni fatte nei giorni scorsi dall’altro vicepremier Matteo Salvini e dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Unimpresa, associazione che rappresenta migliaia di PMI, ritiene però che sia in arrivo una stangata tributaria da 24 miliardi di euro nel 2019. Calcoli alla mano, l’associazione ritiene che l’insieme delle misure inserite nella manovra sui conti pubblici varata dal governo porterà la pressione fiscale dal 41,9% al 42,3%. Ne consegue che il totale delle imposte versate nelle casse dello Stato passerà dai 737 miliardi del 2018 ai 762 miliardi del 2019, con un incremento i 24 miliardi (+3%).

Il calcolo fatto dal Centro studi di Unimpresa prende come riferimento l’andamento del prodotto interno lordo secondo le stesse previsioni del governo: il PIL nominale si è attestato a 1.724,9 miliardi nel 2017 per poi passare a 1.761,1 miliardi nel 2018 e dovrebbe crescere fino a 1.801,6 miliardi quest’anno.