Fatture elettroniche, esordio positivo: 1 milione e mezzo in tre giorni

(Teleborsa) – La fatturazione elettronica è sicuramente una delle novità fiscali più significative, e anche discusse, del nuovo anno.

NIENTE INTOPPI, PER ORA – Dal primo gennaio sono state scambiate sul sistema di interscambio Sdi un milione e mezzo di fatture elettroniche: sono questi i primi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate che sottolinea che questo è avvenuto ”senza che il partner tecnologico Sogei abbia rilevato alcun problema tecnico o rallentamenti” e che “anche i centri multicanali dell’Agenzia non hanno ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti”. Per il 97% dei documenti inviati è stata già resa disponibile la ricevuta per la quale c’erano 5 giorni di tempo.

COS’E’ LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – L’obbligo di fatturazione elettronica, che già c’era già per i lavori svolti con la Pubblica amministrazione, è entrato in vigore ufficialmente alla mezzanotte del 31 dicembre per tutti i detentori di partita Iva, esclusi imprese e lavoratori autonomi che operano a regime agevolato o forfettario. Il meccanismo, che passa esclusivamente da software, può essere utilizzato tramite pc, tablet o smartphone.