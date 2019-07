Fattura elettronica, arriva il portale per consultarle

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo mesi di dubbi, riguardanti le fatture elettroniche, è stato fatto un passo in avanti. Arriva, online, sul portale “Fatture e corrispettivi“, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con una nota, sottolinea che la stessa opportunità la possono avere anche i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata. Lì è disponibile la dichiarazione precompilata. “Gli operatori IVA ed i consumatori finali – spiega l’Agenzia – potranno accedere alla sezione dell’archivio delle e-fatture e hanno tempo per aderirvi fino al 31 ottobre“.

Ma cosa succede in caso di mancata adesione? “Le fatture elettroniche, in questo caso, non saranno più consultabili e – conclude l’Agenzia – entro il 30 dicembre 2019 si provvederà a cancellare i file, in linea con le soluzioni individuate con il Garante della privacy”.