Equitalia, come scoprire se si ha un debito col Fisco

C’è chi non ha mai ricevuto alcuna cartella da Equitalia ma ha una procedura tributaria che è stata avviata. In qualsiasi momento è possibile controllare online la propria posizione nei confronti del Fisco e lo stato dei pagamenti visualizzando l’estratto conto Equitalia o estratto di ruolo.

Dal sito web è possibile verificare i propri debiti e il corretto recepimento di provvedimenti, ossia le procedure di sgravio di cartelle esattoriali, l’iter di annullamento multe, tributi da pagare e così via.

Accedere ai documenti amministrativi, prenderne visione ed estrarne una copia è infatti un principio generale dell’ordinamento, allo scopo di favorire la partecipazione del cittadino ai procedimenti che lo riguardano e l’imparzialità e la trasparenza dell’operato degli enti pubblici.

Inoltre la legge impone all’agente della riscossione di conservare per cinque anni la copia della cartella di pagamento con la relata di notifica. Dunque, se la richiesta a Equitalia perviene entro il termine di cinque anni, il contribuente ha diritto di avere copia non solo dell’estratto di ruolo ma anche della stessa cartella di pagamento notificata.

Estratto conto Equitalia: che cos’è

L’estratto conto, o estratto di ruolo, di Equitalia è un documento che contiene tutti i debiti del contribuente con l’Ente, dettagliati in base agli importi dovuti, le sanzioni, gli interessi e gli oneri di riscossione. Il documento contiene, inoltre, l’eventuale data di notifica delle cartelle, e la presenza di procedure esecutive in atto.

Estratto conto, come si accede

Il contribuente può visualizzare l’estratto di ruolo accedendo al sito Internet di Equitalia, alla pagina “cittadino” inserendo le proprie credenziali per il sito dell’Agenzia delle Entrate (se utente abilitato al servizio Fisconline); le proprie credenziali per il sito dell’Inps (codice fiscale e pin), infine con smart card. In questo spazio sarà possibile verificare la data della notifica, l’importo da pagare, il debito iniziale.

