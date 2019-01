Cos’è l’Ecotassa 2019

editato in: da

Tra le tante novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio, c’è anche l’applicazione di una nuova tassa automobilistica imposta a tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo ritenuto inquinante: l’Ecotassa 2019.

Si tratta di un provvedimento che ha fatto discutere fin dalla sua prima introduzione in Parlamento e che continua a suscitare polemiche e preoccupazioni tra la folta schiera di opinionisti, case produttrici e consumatori che la considerano l’ennesima stangata a danno del settore automobilistico e delle tasche dei cittadini.

A dirla tutta, più che una tassa fatta per rimpinguare le casse dello Stato, questa imposta è orientata ad incentivare l’utilizzo di auto ecologiche e meno impattanti dal punto di vista ambientale, come ibridi, macchine elettriche o a metano. Tuttavia, i dubbi sugli effetti che la sua attuazione avrà sul settore dell’auto permangono e in molti sono convinti che manderà in crisi il mercato. Ma cos’è e come verrà applicato questo nuovo provvedimento fiscale?

Ecotassa 2019: come funziona e quanto si paga

Come suggerisce il nome, l’Ecotassa è un’imposta che il Governo ha deciso di applicare a tutti coloro che tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno un’autovettura di nuova immatricolazione ad alta emissione di Co2. Di conseguenza, non riguarderà i veicoli già in circolazione. L’entità dell’Ecotassa 2019 andrà da un minimo di 1.100 a un massimo di 2.500 euro, a seconda della capacità inquinante del veicolo.

Il parametro utilizzato, dunque, è il livello di Co2 raggiunto dall’autovettura che determina l’assoggettamento del veicolo all’imposta. Se prima il limite stabilito quale “soglia di rilevanza” era fissato a 110-120 Co2 g/km, ora è pari a 160 Co2 g/km, cioè a 160 grammi di anidride carbonica prodotta per ogni chilometro percorso.

Ecco le fasce di emissioni con relative soglie di pagamento:

da 161 a 175 Co2 g/km: 1.100 euro

da 176-200 Co2 g/km: 1.600 euro

da 201-250 Co2 g/km: 2.000 euro

250 Co2 g/km: 2.500 euro

Stando a questi limiti, l’Ecotassa sarà applicata principalmente ad auto d lusso, fuoristrada e suv, ma anche a modelli più comuni, come Giulietta, Giulia e Stelvio di Alfa Romeo, 500 L, Tipo, Doblò e Qubo di Fiat. Dunque, il rischio è che a risentirne sia una grande fetta del mercato, nonché il consumatore medio che nel nuovo anno acquisterà un’auto familiare o una semplice utilitaria.