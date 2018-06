e-commerce, Corte di conti: va monitorato per migliorare lotta a evasione e elusione

editato in: da

(Teleborsa) – Il fisco italiano deve dotarsi di strumenti di monitoraggio per contrastare al meglio evasione ed elusione nell’economia digitale.

E’ quanto indica la relazione della Corte dei conti su “e-commerce e sistema fiscale” nella quale è emerso che l’evoluzione del commercio elettronico ha avuto un forte impatto su tutti i principali settori dell’economia, imponendo un’ampia rimodulazione della normativa fiscale internazionale, dell’unione europea e nazionale.

L’indagine, in particolare, ha constatato l’impegno profuso dall’amministrazione italiana nei confronti delle principali fattispecie evasive ed elusive della normativa fiscale in materia di economia digitale. La magistratura contabile tuttavia ha segnalato la necessità che l’amministrazione fiscale si doti di strumenti di analisi che consentano una valutazione quantitativa e un monitoraggio puntuale dell’evasione fiscale nello specifico settore, da considerare oramai un fattore di non secondario rilievo nell’ambito delle stime sull’ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico.