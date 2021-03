Dl Sostegno, Durigon: “Previsti 5 miliardi per Piano vaccini”

editato in: da

(Teleborsa) – “Dalla crisi provocata dalla pandemia non ne usciamo con gli indennizzi ma con un piano vaccini”. È quanto ha affermato il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, anticipando a Radio 24 alcuni contenuti del dl Sostegno.

Nel dl Sostegno – ha annunciato Durigon – “ci saranno 5 miliardi per i vaccini. Si tratta di un piano concreto per la vaccinazione, con risorse importanti”. Lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano previsti, per vaccini e cure, 2 miliardi.

Sul fronte del Fisco il sottosegretario ha confermato la richiesta di cancellazione di circa 60 milioni di cartelle grazie a un’estinzione estesa a tutti sulle cartelle fino a 5mila euro. “Oggi come oggi – ha affermato Durigon – ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in Agenzia, in archivio, questa possibilità di cancellare le cartelle fino a 5mila euro, fino al 2015, porterà sicuramente un vigore all’archivio dell’Agenzia delle Entrate in modo che si possa verificare anche quelle esigibili”.