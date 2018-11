Dl Fiscale, resta obbligo fatturazione elettronica nonostante rilievi Garante

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun dietrofront sull’obbligo di fatturazione elettronica: cancellarla o rinviarla avrebbe costi troppo elevati per le casse dello Stato.

Secondo quanto appreso da fonti della maggioranza a margine dei lavori della Commissione Finanze del Senato sul Dl Fiscale – su cui oggi Governo e maggioranza hanno fatto il punto – il provvedimento, contenuto proprio nel decreto fiscale collegato alla Manovra, il nuovo obbligo di e-fattura – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – resta in piedi nonostante i rilievi mossi dal Garante della privacy. Questo perché, spiegano, i costi per le casse dello Stato dalla cancellazione o rinvio della misura sarebbero troppo alti: si prevede infatti un recupero di evasione pari a 1,9 miliardi in un anno.