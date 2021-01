Digital Tax, Gualtieri: una risposta globale è urgente e possibile

editato in: da

(Teleborsa) – Per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri un accordo globale sulla tassazione – in particolare sui giganti digitali – è urgente e possibile. Lo ha sostenuto nel suo intervento alla conferenza allargata di Ocse e G20 contro l’erosione della base impositiva e il dirottamento degli utili che si è tenuta questa mattina in modalità digitale.

Per il ministro questo aspetto non è solo legato a un principio di equità, ma rappresenterà “una componente cruciale per assicurare sostenibilità delle finanze pubbliche nella ripresa dopo la crisi pandemica”. Gualtieri ha sottolineato la necessità di una risposta globale su questi temi, soprattutto ora che la pandemia ha “esacerbato le distorsioni” già presenti in passato.

“Le nuove regole che si discutono – ha detto – potrebbero risultare in una allocazione più equa” dei proventi della tassazione. Inoltre, “riformare il sistema di tassazione” in maniera particolare quello sulle multinazionali digitali “è cruciale per garantire un sistema più stabile e la certezza, a sua volta, è cruciale per favorire gli investimenti delle imprese internazionali, che sono estremamente importanti nella ripresa dopo la crisi”. “Un accordo globale è raggiungibile – ha aggiunto Gualtieri – e incoraggio tutti i Paesi a completare il lavoro, in particolare sulla semplificazione”.