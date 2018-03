Criminalità e frodi transfrontaliere, Consiglio UE istituisce Procura Europea

editato in: da

(Teleborsa) – Contrastare la criminalità transnazionale a danno del bilancio dell’UE e le frodi transfrontaliere sull’IVA. Sarà il compito della Procura europea. Un organo che sia in grado non solo di svolgere indagini, ma anche di esercitare l’azione penale nei casi transfrontalieri. Questo sarà proprio il ruolo della futura Procura europea. Essa assicurerà che chi delinque sia consegnato alla giustizia più rapidamente e che siano recuperati più fondi, a vantaggio dei contribuenti europei.

“Siamo lieti del fatto che 20 Stati membri abbiano unito le forze per questo scopo e siamo convinti che altri paesi dell’UE li seguiranno. Allo stesso tempo, restiamo fiduciosi che tutti gli Stati membri dell’UE sosterranno i nostri sforzi comuni per tutelare il bilancio dell’UE contro la corruzione e la frode”. E’ questa la dichiarazione congiunta dei Commissari Günther H. Oettinger (Budget e risorse umane) e Vera Jourová (Giustizia) sull’accordo del Consiglio per l’istituzione della Procura Europea

A seguito dell’accordo del Consiglio, adesso ci adopereremo affinché la Procura europea diventi operativa all’inizio del 2020, dotandola delle risorse necessarie per assicurare che inizi a produrre risultati il prima possibile”, hanno assicurato i due Commissari