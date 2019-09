Confcommercio: su IVA, cuneo fiscale e Irpef serve confronto

editato in: da

(Teleborsa) – Su IVA, cuneo fiscale e IRPEF serve un confronto “intenso e strutturato” tra Governo e parti sociali. A chiederlo è Confcommercio in una nota.

“Confcommercio – si legge – ribadisce, ancora una volta, l’esigenza prioritaria di disinnescare compiutamente gli aumenti IVA previsti a legislazione vigente che si tradurrebbero in effetti economicamente recessivi e fiscalmente regressivi. Per il resto, bene l’annunciata riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, perché se ne gioveranno potere d’acquisto e domanda interna. Ma va affrontato, a vantaggio della competitività e dell’occupazione, anche il capitolo della riduzione delle componenti del cuneo che si traducono in oneri a carico delle imprese. Resta, inoltre, la necessità di una riforma complessiva delle aliquote Irpef. Per questo Confcommercio – conclude la nota – chiede che si apra una fase di confronto intenso e strutturato tra Governo e parti sociali”.