Caro carburante: gli italiani rischiano rincari fino a 377 euro &...

Prezzi dei carburanti giù, ma non per gli automobilisti italiani. Ecco perchè

aumenti delle accise sui carburanti, che negli ultimi tre anni hanno già contribuito in modo tutt'altro che marginale a svuotare le tasche degli italiani, rischiano di portare a salassi ancora più pesanti nel malaugurato caso che, in seguito all'abolizione delle rate Imu, possa essere effettivamente toccata al rialzo l'Iva, passando dal 21% al 22%.

BENZINA – Secondo un’analisi effettuata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, rispetto al 2010, una famiglia media italiana con un auto alimentata a benzina che, secondo i consumi medi rilevati dall’Istat, percorre circa 15.000 chilometri all’anno con un consumo di circa 900 litri di carburante, ha subito in questi ultimi 3 anni un rincaro di 216 euro. Se tra l’aumento dell’Iva venisse confermato, l’aggravio salirebbe a 219 euro.

GASOLIO – Molto peggio sono andate le cose per chi dispone di un’autovettura di media cilindrata alimentata a gasolio. A fronte di una percorrenza media annua rilevata dall’Istat pari a 25.000 chilometri all’anno che dà luogo ad un consumo annuo di circa 1.300 litri di gasolio, il rincaro subito nelle aree di servizio a seguito degli aumenti delle accise e dell’Iva avvenuti negli ultimi 3 anni è stato di 372 euro. In caso di aumkento dell’Iva, l’aggravio salirebbe a 377 euro: una vera e propria stangata.

Per il Segretario della CGIA di Mestre corriamo dei grossi pericoli:

“I risultati emersi da questa elaborazione ci devono servire da monito. Ricordo che l’80% circa delle merci in Italia viaggia su gomma. Se l’aumento dell’Iva non verrà bloccato, quasi sicuramente registreremo un rincaro generalizzato dei prezzi di tutti i beni che quotidianamente troviamo sugli scaffali dei negozi o dei supermercati. Non dobbiamo scordare che dall’inizio della crisi alla fine del 2012, il Pil nazionale è diminuito di 7 punti percentuali e la spesa delle famiglie di 5. Questa caduta di 5 punti corrisponde, in termini assoluti, ad una diminuzione media della spesa pari a circa 3.700 euro a famiglia. Se non scongiuriamo il ritocco dell’Iva corriamo il pericolo di penalizzare ulteriormente la domanda peggiorando la situazione economica delle famiglie e quella delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente di consumi interni”.