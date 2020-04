Agenzia Entrate, Ruffini: attività recupero non sia ostacolo a ripresa

editato in: da

(Teleborsa) – Evitare di passare dal lockdown al blackout. Sintetizza così il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in un’intervista a Il Sole 24 ore, l’ipotesi di separare in due tempi il momento del controllo da quello del recupero. Il fisco “non può – ha spiegato – e non vuole mettersi di traverso” alla ripresa che deve partite dopo la fase di maggiore emergenza da Coronavirus.

“Perimetrare l’attività può essere un’ipotesi – ha continuato – dobbiamo evitare che i dipendenti dell’Agenzia debbano andare a notificare atti, magari andando proprio a consegnare un provvedimento ‘punitivo’ a chi torna a rialzare la saracinesca dopo la crisi”.

“Ferma restando la certezza di tutta l’attività di recupero, dobbiamo evitare il rischio di passare dal lockdown al blackout. L’attività di recupero va avanti ed è giusto, occorre capire se è ora il tempo di recuperarla”. Sono scelte, comunque, che spettano al governo, ha concluso Ruffini.