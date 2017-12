Agenzia delle Entrate, Ruffini:” In tre anni, 641 miliardi di raccolta online”

(Teleborsa) – Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, negli ultimi tre anni, sono state effettuate 158 milioni di operazioni “per una raccolta pari a 641 miliardi di euro”. Parola di direttore Ernesto Maria Ruffini che lo ha dichiarato presentando il nuovo portale dell’Agenzia.

Guardando ai numeri, nel 2017 “il sito supererà” quota “130 milioni di accessi, 11 milioni al mese come media”

Aumentano le dichiarazioni dei redditi “fai da te”. Nel 2017 il numero delle dichiarazioni inviate direttamente online dai cittadini è salito da 1,4 milioni del 2015 a 2,5 milioni del 2017.

Sul fronte dei pagamenti attraverso i servizi telematici, Ruffini ha spiegato che “nei primi 11 mesi del 2017 sono entrati 205,7 miliardi con una media mese pari a 18,7 miliardi”.

Alla presentazione ha presenziato anche il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. “In questo momento – ha detto il Ministro – la fase di transizione è particolarmente intensa per via delle modifiche alla struttura del sistema fiscale e tributario. La transizione è ancora in corso, passi avanti sono stati fatti ma mi auguro continui in futuro”.