Wimbledon nel vivo: dove seguire la sfida Sinner-Djokovic

Fonte: ANSA Jannik Sinner

Il torneo di Wimbledon, il più elegante e atteso nel mondo del tennis, volge ormai verso il termine. E il giorno più importante si avvicina, con un italiano che è pronto a scrivere la storia. Parliamo di Jannik Sinner, numero 8 del ranking ATP, che in un cammino da applausi si trova ora ad affrontare la semifinale all’All England Lawn Tennis and Croquet Club contro il numero 2, fenomeno assoluto, Novak Djokovic.

Sinner per la storia

Sarà un remake, un tentativo di rivincita di quello che è stato il quarto di finale dell’anno scorso che ha portato poi Djokovic al successo finale a Wimbledon 2022. Sarà ancora una volta Sinner-Djokovic, ma questa volta in semifinale, con un successo che per l’altoatesino significherebbe storia, la prima finale dello Slam in carriera. Ma l’avversario è di quelli duri, tosti e da brividi solo a dirne il nome.

Come fare uno scherzo a Djokovic, 7 volte campione a Wimbledon di cui 4 nelle ultime edizioni, Sinner lo sa dopo la gara disputata lo scorso anno sull’erba inglese, ma il finale dovrà essere migliore. Perché dopo aver battuto in questo 2023 Cerundolo, Schwartzman, Halys, Galan e Safiullin, Nole è il primo grande ostacolo di questo Wimbledon che può essere storia. Lo scorso anno, ai quarti, iniziò bene sognando addirittura il colpaccio andando avanti di due set, ma poi il serbo recuperò e chiuse il match al quinto con un 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 che spezzò le gambe al giovanissimo Jannik.

Una gara da cui prendere appunti, ma un Sinner di certo cresciuto e che vuole sognare in grande come fece Berdych che è l’ultimo ad aver battuto Djokovic sull’erba di Wimbledon, nonostante il ko venne sancito da un guaio fisico del serbo. “Penso di essere migliorato molto a un anno di distanza. Fisicamente, mentalmente. La riguarderò sicuramente, ma con la consapevolezza che sarà un match completamente differente” ha detto Sinner a Eurosport, promettendo battaglia: “Penso che sarà una partita molto tattica“.

Dove seguire Sinner-Djokovic

Un Wimbledon che fin qui ha significato tanto per Sinner, dal punto di vista di gioco e anche economico. Perché i successi dal primo turno ai quarti hanno portato nelle tasche dell’italiano un bottino di oltre 800.000 sterline (956.580 euro al cambio) e la semifinale vale ancora di più. In caso di successo contro Djokovic saranno intascati ulteriori 700.000 euro, mentre la vittoria finale ha un valore di oltre 2,75 milioni.

Ma per conoscere quale sarà l’esito della gara tra il numero 2 ATP e il numero 8 bisognerà attendere ancora qualche ora. La semifinale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocherà venerdì 14 luglio, alle ore 14.30 e sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Subito dopo, a seguire, si giocherà la seconda semifinale che vedrà sfidarsi Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev per l’altro posto in finale. Dunque, nel giro di pochissime ore, si conosceranno i due tennisti che si affronteranno domenica 16 luglio nella finalissima del tabellone maschile di Wimbledon 2023.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti