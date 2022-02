Terremoto Serie A, dimissioni del presidente Dal Pino: cosa succede

Dopo 755 giorni al vertice, Paolo Dal Pino saluta la Serie A: eletto presidente di Lega l’8 gennaio 2020, nella giornata di martedì 1 febbraio 2022 ha rassegnato le proprie dimissioni. Quel giorno di poco più di due anni fa sintetizzò in un punto il proprio programma: “Riportare il nostro campionato a essere il più bello e seguito al mondo”. Lascia un’assemblea spaccata, perennemente in disaccordo e incapace di unirsi anche nel momento di massima difficoltà.

Paolo Dal Pino è un imprenditore e manager italiano nato a Milano nel 1962. Laureato in Economia presso l’Università di Pavia, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi dirigenziali di vertice in alcune delle più importanti multinazionali italiane: dopo aver iniziato in Fininvest negli anni Ottanta, è stato Chief Financial Officer del Gruppo Mondadori, del gruppo l’Espresso e di Seat Pagine Gialle. Ma i ruoli più prestigiosi li ha conseguiti negli anni Duemila, quando è stato ceo di Telecom Italia e di Wind.

Serie A, si è dimesso il presidente Paolo Dal Pino: la lettera inviata a club e dirigenti

Nella lettera inviata ai rappresentanti dei club per motivare le dimissioni, dopo i ringraziamenti di rito, Dal Pino articola il proprio pensiero: “Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento”. Il progetto fondi “che si è arenato per i motivi che conoscete” ne era la massima espressione: “La bontà del progetto è stata poi purtroppo certificata da altri, con la Liga spagnola che ha concluso un accordo con il Private Equity che aveva iniziato tutto con noi, e con altre leghe europee che stanno portando avanti la stessa visione strategica”.

L’ultima parte è riservata a Gabriele Gravina, numero uno Figc, inserito per conoscenza tra i destinatari della lettera: “Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la Figc e ringrazio il presidente Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglia per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne”.

Serie A, si è dimesso il presidente Paolo Dal Pino: cosa succede ora e quali sono gli scenari

Battaglie in cui la Serie A sarà rappresentata da un nuovo vertice, da eleggere alla svelta: proprio per la funzione di interlocutore con il governo, il nuovo presidente di Lega sarà una figura di alto livello. C’è da fare alla svelta: sia perché le norme impongono succeda in 45 giorni (pena il commissariamento Figc) sia per la fretta che richiedono le questioni legate a stadi riaperti e ristori da destinare al settore.

L’iter inizierà lunedì 8 febbraio in un hotel del centro di Milano, quando è convocata la prima delle assemblee elettive. I club voteranno nel segreto dell’urna: il presidente della Lazio, Claudio Lotito, suggerirà di nuovo Gaetano Blandini, appena eletto Consigliere Indipendente. Come vicepresidenti potrebbero raccogliere consensi Paolo Scaroni, presidente del Milan ed ex amministratore delegato di Eni, Beppe Marotta, dirigente di riferimento dell’Inter, e Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta.

Nelle prime due assemblee si arriverà alla nomina solo se verrà raggiunto il quorum dei due terzi, nella terza occasione basterà la maggioranza semplice: potrebbero essere sufficienti un paio di settimane perché la Lega trovi il suo nuovo riferimento. Lo schema potrebbe essere quello di tracciare un profilo nel primo appuntamento e passare ai nomi da votare nel secondo.