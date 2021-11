Tennis, Coppa Davis 2021: i premi in denaro dei vincitori

Dal 25 novembre 2021 al 5 dicembre 2021 si giocherà la Coppa Davis (anche in Italia). Per la precisione, le arene che ospiteranno i tennisti coinvolti nella competizione si trovano a Innsbruck, in Austria, a Madrid, in Spagna e a Torino, in Italia.

Si inizia al Pala Alpitour di Madrid, con Australia e Croazia, mentre per vedere giocare l’Italia, che affronterà gli Stati Uniti, bisognerà aspettare il pomeriggio di venerdì 26 novembre. Giovedì 25 novembre è anche la volta della Croazia, che affronta l’Australia. Sabato 27 sarà la volta della nazionale di tennis della Colombia.

Come funziona la Coppa Davis e dove vederla

Sono in tutto 18 le nazionali che parteciperanno alla Coppa Davis 2021. Le squadre sono state divise in gironi: 6 gironi complessivi, ognuno da 3 squadre. Saranno otto le squadre che avranno accesso ai quarti di finale: le prime qualificate di ogni girone più le migliori due arrivate seconde. Da questa fase in poi si procederà per eliminazione diretta.

Le partite della Coppa Davis saranno trasmesse da Super Tennis tv, sarà inoltre possibile vederle in streaming tramite l’app SuperTennix. Entrambi i servizi trasmetteranno i match delle Davis Cup Finals in esclusiva e in diretta.

A quanto ammontano i premi in denaro della Coppa Davis 2021

Si parte dal premio in denaro più basso, quello che si ottiene semplicemente con la partecipazione. Si tratta di 442 mila dollari complessivi da dividere tra i giocatori, ai quali vanno aggiunti ulteriori 220 mila dollari spettanti invece alla Federazione.

Procedendo in ordine crescente, quindi prendendo in considerazione chi esce ai quarti di finale, si arriva ai 940 mila dollari (da dividere tra i giocatori) al netto dei 442 mila dollari spettanti alla Federazione. Maggiore il premio dei semifinalisti (1,12 milioni di dollari e 552 mila dollari per la Federazione), seguito dal premio spettante ai finalisti ma perdenti. In quest’ultimo caso si tratta di 1,3 milioni di dollari (da dividere) e 623 mila dollari che vanno invece alla Federazione.

Si arriva quindi al gradino più alto della classifica dei premi, rappresentato naturalmente dal premio ai vincitori. Si portano a casa 1,8 milioni di dollari, da dividere tra i giocatori, mentre è di 910 mila dollari il premio attribuito alla Federazione.

