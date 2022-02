Tamberi sogno americano: chi è il re della schiacciata all’All Star Game

Gianmarco Tamberi conquista il basket americano facendo quello che gli riesce meglio: saltare. Questa volta il gesto atletico che ha fatto rimanere gli Usa con la bocca aperta non è il salto in alto da medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo, conquista la scorsa estate, bensì una schiacciata a canestro. L’atleta azzurro ha potuto realizzare uno dei suoi sogni giocando e stupendo alla “Celebrity All Star Game”.

Tamberi sogno americano: la schiacciata all’All Star Game che ha fatto il giro del mondo

Anche se conosciuto al mondo come campione olimpico di salto in alto (oro condiviso ai Giochi di Tokyo 2020 con Mutaz Essa Barshim) Gimbo Tamberi non ha mai nascosto la sua passione per la pallacanestro, che pratica a livello amatoriale sin da piccolo.

Invitato a Cleveland per partecipare alla partita delle celebrità, uno degli eventi di contorno dello show Nba dell’All Star Game, l‘atleta italiano ha dimostrato di saper spiccare il volo non soltanto per superare l’asta, ma anche per schiacciare a canestro (qui per conoscere tutto dell’altro grande evento sportivo americano del Super Bowl)

“Sono distrutto, sfinito. Ma voi vi rendete conto che cosa pazzesca è stata oggi? Allucinante, dreams come true” ha detto in un video postato sulla sua pagina social prima di andare a letto.

Durante la partita della Rising Stars Challenge, una sfida tra squadre composte da uomini e donne e giocatori di primo e secondo anno, al 1’35’’ dalla fine del primo tempo, Gimbo ha schiacciato con un tap-in dopo il rimbalzo sul ferro del tiro sbagliato di un compagno.

La prodezza è stata rilanciata dall’emittente TV americana Espn e la stessa Nba l’ha usata come promo per fare votare agli spettatori il miglior giocatore del match.

L’altista, rimasto in campo per quasi tutta la gara, si ripeterà con un’altra spettacolare schiacciata, a coronamento di una prestazione con 15 punti e 10 rimbalzi, tanta gioia ed esultanza facendo l’aeroplanino, raccontando poi “fin dall’età di quattro anni un entusiasmo contagioso” per il basket.

“Potrei parlare per ore di quanto sia importante per me prendere in mano la palla a spicchi ogni qual volta mi sia possibile. Mi libera la mente, mi emoziona, mi fa sentire vivo – ha raccontato alle emittenti americane – Molti non si capacitano del perché mi prenda questi rischi, pur essendo uno sportivo di alto livello. Pochi hanno però capito che se sono arrivato dove sono arrivato, è anche grazie al basket”.

Tamberi sogno americano: chi è Gimbo

Nato nel 1992 a Civitanova Marche, Gianmarco, detto “Gimbo”, Tamberi è il primo oro olimpico nel salto in alto maschile nella storia dell’atletica leggera azzurra (qui avevamo raccontato l’impresa di Tamberi e quanto guadagna).

Figlio d’arte del padre Marco, che partecipò alle olimpiadi di Mosca nel 1980 raggiungendo anche la finale della disciplina, Tamberi è stato campione del mondo nel 2016 a di Portland. Traguardo che gli avrebbe aperto da subito la strada per le Olimpiadi di Rio se non fosse stato per l’infortunio alla caviglia sinistra.

Il suo primo record italiano lo stabilì nel 2015 salvo poi migliorarlo più volte negli anni successivi, nel corso di diverse competizioni europee (Slovacchia, Repubblica Ceca), fino alla medaglia d’oro di Tokyo (qui avevamo analizzato le Olimpiadi da record dell’Italia).