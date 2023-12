Ai sorteggi degli Europei in Germania l'Italia campione in carica rischia di finire in un girone di ferro dopo la qualificazione in quarta fascia

È arrivato il momento di scoprire quali saranno le avversarie dell’Italia nel girone degli Europei 2024. Dopo un passaggio del turno travagliato la nazionale azzurra campione in carica è stata inserita in quarta fascia, visto il piazzamento come seconda nelle qualificazioni con soli 14 punti, e adesso rischia di finire in un gruppo di ferro. Di sicuro alla nazionale guidata da Luciano Spalletti toccherà una delle grandi del continente tra Germania (in prima fascia in quanto nazione ospitante), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra.

Sorteggi Euro 2024, fasce e calendario

Per sapere quali squadre comporranno il girone dell’Italia bisognerà aspettare il sorteggio in programma all’Elbphilharmonie di Amburgo, sabato 2 dicembre alle 18. In rappresentanza della federazione azzurra saranno presenti il Ct Luciano Spalletti, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e il capo delegazione Gianluigi Buffon.

Oltre al leggendario portiere campione del Mondo del 2006, faranno la loro comparsa anche altri protagonisti delle passate edizioni degli Europei, come Angelos Charisteas, Brian Laudrup, Ricardo Quaresma, Wesley Sneijder, Blaise Matuidi, David Silva, Tomas Rosicky e Sami Khedira.

Nella fase di qualificazioni sono già passate 21 nazionali, con 12 squadre che ancora dovranno giocarsi tramite i playoff gli ultimi tre posti rimasti per la fase finale di Euro 2024, in quarta e ultima fascia, passando attraverso questi percorsi:

Percorso A

Polonia-Estonia (chi passa giocherà la finale in casa)

Galles-Finlandia

Percorso B

Israele-Islanda

Bosnia-Ucraina (chi passa giocherà la finale in casa)

Percorso C

Georgia-Lussemburgo (chi passa giocherà la finale in casa)

Grecia-Kazakistan

Le 24 nazionali arrivate in fondo alle qualificazioni saranno divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno. Approderanno poi alla fase a eliminazione diretta, le prime due squadre di ogni girone e le quattro migliori terze.

Queste le nazionali suddivise per fascia, a partire dalle teste di serie:

Fascia A – Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

Fascia B – Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria

Fascia C – Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca.

Fascia D – Italia, Serbia, Svizzera, Vincitrice Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vincitrice Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vincitrice Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan).

Euro 2024 inizierà il 14 giugno, con la fase a girone che terminerà il 26 giugno, gli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio, fino alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio.

Sorteggi Euro 2024, dove vederli in Tv e in streaming

Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 si potrà vedere su Sky a partire dalle 18 di sabato 2 dicembre, in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport 24, oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.