Serie A, primo round tra Napoli e Milan: dove vederla

Cresce l’attesa per lo scontro da grandi palcoscenici di domenica, tra Napoli e Milan. Sarà il primo di un duello in tre atti che vedrà le due squadre confrontarsi prima in campionato e poi nelle due sfide dei quarti di Champions League, tutte nel mese di aprile. Da quando i sorteggi di Nyon li hanno messi contro in Europa, rossoneri e partenopei hanno cominciato a scalpitare per il triplo confronto dalla posta in palio altissima. La squadra di Spalletti potrebbe mettere un punto definitivo sul campionato, se ce ne fosse ancora bisogno, vincendo contro la detentrice del titolo, mentre con successo i giocatori di Pioli potrebbero rilanciarsi, non tanto alla rincorsa della capolista ormai distante 23 punti, ma per una spinta verso l’obiettivo Champions.

Serie A, primo round tra Napoli e Milan: la partita

“Avrei preferito non incontrare italiane, il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte 5″ aveva detto Spalletti commentando il sorteggio dei quarti di finale. Il tecnico toscano è consapevole della forza della sua squadra sin qua inarrestabile in Italia e in Europa, ma sa anche che le insidie possono nascondersi dietro l’angolo.

La prima è piovuta come un fulmine a ciel sereno: l’infortunio del suo centravanti da 25 gol finora in stagione, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è tornato dal ritiro della sua nazionale con una lesione muscolare che gli farà saltare almeno la sfida di domenica e probabilmente anche l’andata del 12 aprile ai quarti di Champions contro il Milan. Partita che sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime: compresa nell’abbonamento per chi è già iscritto, mentre chi non lo è può assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

L’infortunio di Osimhen può essere un vantaggio non da poco per la squadra di Stefano Pioli, che alla vigilia della prima delle tre partite ha avvertito con una punta di orgoglio: “Il Napoli è molto forte, in estate era difficile prevedere potesse fare un calcio così, ma nessuna squadra è perfetta o imbattibile“.

Tra Napoli e Milan sarà la 150esima sfida in Serie A, con i rossoneri hanno vinto soltanto due delle ultime 16 partite di campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma tutti e due nel corso delle ultime cinque gare.

I rossoneri hanno vinto entrambe le ultime due trasferte contro i partenopei in Serie A e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani nel massimo torneo, negli anni tra il 1948 e il 1951.

Serie A, dove vedere Napoli-Milan

Napoli-Milan si potrà vedere dalle 20.45 di domenica 2 aprile in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

