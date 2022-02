Serie A in tilt, non c’è ancora il nuovo presidente. Cosa succede

Non inganni l’esito dell’ultima votazione: Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, resta il primo candidato alla presidenza della Lega di A. Un candidato eccellente, per storia professionale e rapporti istituzionali. Le esigenze dei club, essere ascoltati e sostenuti economicamente, avevano portato a tracciare l’identikit di una figura di rappresentanza capace di dialogare con governo e Figc, e Bonomi corrisponde perfettamente al profilo.

Le richieste che la Serie A spera siano finalmente accolte riguardano, nel tavolo con il governo, in primo luogo i ristori, ma anche scommesse, legge Melandri, infrastrutture, rateizzazione di debiti e contributi; nel confronto con la Figc resta la questione dell’indice di liquidità, giudicato troppo penalizzante in una fase di difficoltà finanziaria post pandemia.

Presidente della Lega di Serie A: le prossime mosse dei club

A Bonomi è riconosciuta massima autorevolezza, e il giudizio è trasversale: lo pensano grandi e piccoli club. Il consenso è ampio ed è in questa chiave che va interpretato il voto di ieri: al di là dell’unica preferenza raccolta, contano le 19 schede bianche. L’obiettivo della delibera era esclusivamente quello di abbassare il quorum e come successo anche otto giorni fa l’accordo era quello di depositare fogli bianchi: se ieri per completare l’elezione del successore di Dal Pino (dimissionario il primo febbraio scorso) sarebbero serviti 14 voti, alla prossima occasione ne basteranno 11.

La terza assemblea elettiva si farà entro fine febbraio, e allora la candidatura di Bonomi sarà effettivamente sottoposta al giudizio dei club e nel segreto dell’urna: possibile ne esca una maggioranza più larga di quella necessaria. Chi ieri ha scritto il nome del vertice di Confindustria (principale indiziato De Laurentiis del Napoli) voleva produrre l’effetto contrario: bruciarne la candidatura. Tentativo non riuscito.

Presidente della Lega di Serie A: le parole dei dirigenti

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, tra i big che sostengono l’opzione, conferma: “Bonomi? Non l’abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato nell’elezione di oggi” ha detto uscendo dall’incontro di martedì. Riunione in presenza negli uffici della Lega iniziata in mattinata e proseguita fino a metà pomeriggio, dove è stata ribadita la disponibilità offerta da Bonomi e la compatibilità tra il ruolo di massima carica di Confindustria e vertice del calcio italiano: non ci sarebbero ostacoli in merito a un eventuale conflitto di interessi o condizionamenti di altro tipo. Da parte della stessa Confindustria non sembrano esserci preclusioni. E’ inoltre probabile che una volta rientrato in Italia, Bonomi (ad oggi unico candidato ufficiale) si presenti in assemblea a confrontarsi con i club ed esporre la propria idea progettuale.

Un’introduzione che il vicepresidente Percassi (dirigente dell’Atalanta) vorrebbe chiedere anche agli altri eventuali aspiranti al titolo. Quelli del fronte Lotito per esempio, che siano i nomi di Lorenzo Casini o Salvo Nastasi, avanzati nelle ultime ore, o altri ancora. Bonomi ha carisma e consensi ma l’assemblea di Lega è un luogo ricchissimo di colpi di scena: per cui per il nuovo presidente occorre comunque aspettare il terzo appuntamento elettivo di fine mese. Può darsi che la prossima settimana ci sia un ulteriore incontro, ma concentrato su temi economici.