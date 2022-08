Serie A, scatta la seconda giornata: tanti big match, ecco dove vederli

Dopo la scorpacciata di gol ed emozioni della prima giornata, anche in questo penultimo fine settimana di agosto la Serie A torna ad incollare al televisore milioni di tifosi e appassionati di tutta Italia. Anche per questo turno è stata confermata la programmazione spalmata su tre giorni, con le squadre che scenderanno in campo negli orari serali (alle 18:30 e alle 20:45, come deciso dalla Lega calcio) per permettere alle persone accorse allo stadio di godere la partita ad una temperatura più equilibrata rispetto ai picchi del pomeriggio.

Nel loro esordio in campionato tutti i club più forti hanno rispettato i favori del pronostico: se Juventus, Milan e Napoli si sono imposte con relativa facilità sulle rispettive avversarie, più travagliati sono stati i successi di Roma, Lazio, Inter e Fiorentina, con i viola e i nerazzurri che sono riusciti a strappare la vittoria solo all’ultimo minuto sulle neopromosse Cremonese e Lecce.

Seconda giornata di Serie A: il programma delle partite e dove vederle in TV

Oltre alle prestazioni dei campioni, a far discutere è stata anche (per non dire soprattutto) la problematica che molti italiani hanno riscontrato nel momento in cui si sono sintonizzati per vedere le partite. Per fortuna, dopo alcuni attimi di disconnessione, il servizio è tornato regolarmente funzionante e non ci sono stati disagi, ma i vertici di DAZN – unica emittente titolare in esclusiva di tutti i diritti del massimo campionato – hanno chiesto pubblicamente scusa, predisponendo anche un rimborso per chiunque avesse vista compromessa la fruizione dei match a causa delle interruzioni.

Dunque, archiviato il palpitante avvio della prima giornata di Serie A, le compagini tornano ora a sfidarsi in questa seconda tre giorni di grande calcio. Siamo solo all’inizio ma già non mancano gli incontri di cartello, con alcune sfide di lusso che promettono di regalare spettacolo e colpi di scena, a cominciare dall’incontro di domenica sera: a sfidarsi saranno il Milan campione d’Italia e l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che ospiterà i rossoneri nella suggestiva e caldissima cornice dello Gewiss Stadium. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45.

Questo il programma completo della giornata di campionato, con tanto di giorno, orario e dove vederla in TV:

Sabato 20 agosto

Ore 18:30, Udinese – Salernitana , DAZN

, DAZN Ore 18:30, Torino – Lazio , DAZN, Sky Sport e Sky 4K

, DAZN, Sky Sport e Sky 4K Ore 20:45, Inter – Spezia , DAZN, Sky Sport e Sky 4K

, DAZN, Sky Sport e Sky 4K Ore 20:45, Sassuolo – Lecce, DAZN

Domenica 21 agosto

Ore 18:30, Empoli – Fiorentina , DAZN

, DAZN Ore 18:30, Napoli – Monza , DAZN

, DAZN Ore 20:45, Atalanta – Milan , DAZN

, DAZN Ore 20:45, Bologna – Verona, DAZN, Sky Sport

Lunedì 22 agosto

Ore 18:30, Roma – Cremonese , DAZN

, DAZN Ore 20:45, Sampdoria – Juventus, DAZN

Come vedere gratis tutte le partite di Serie A su DAZN

Esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.