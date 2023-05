Quanto incassa chi vince il derby Champions Milan-Inter

Fischio d’inizio dell’euroderby di Champions tra Milan e Inter. La due milanesi si affrontano in semifinale nella doppia sfida che vale la finale di Istanbul del 10 giugno. Tra andata e ritorno i due club hanno già fatto segnare ricavi record al botteghino, guadagnando soltanto di biglietti oltre 10 milioni di euro a testa. Una somma che si aggiunge alle cifre già incassate durante tutto il percorso europeo intrapreso fino a questo punto dalle due squadre, che sarà ancora più redditizio per chi tra rossoneri e nerazzurri riusciranno ad approdare all’ultima partita della Champions.

Champions, quando guadagna chi vince tra Milan e Inter

La squadra che vincerà la semifinale metterà in tasca 15,5 milioni di euro: un importo considerevole per il solo fatto di raggiungere la finale in programma il prossimo 10 giugno allo stadio Ataturk, che vedrà come opponente una tra Real Madrid e Manchester City. Se poi dovessero conquistare la coppa dalle grandi orecchie, Milan e Inter si porterebbero a casa altri 4,5 milioni di euro.

In quanto campione d’Italia, la formazione di Stefano Pioli ha raccolto finora dalla Champions circa 83 milioni di euro, a fronte dei quasi 81 milioni incassati dalla squadra di Simone Inzaghi.

Queste somme sono composte da quattro componenti:

una quota di base (15,64 milioni di euro) uguale per tutti i club che partecipano,

una quota chiamata ‘market pool’, che varia da Paese a Paese e da squadra a squadra a seconda del piazzamento nella stagione precedente,

una quota variabile in base al ranking Uefa storico e una quota che dipende dai risultati raggiunti nella competizione.

La semifinale di andata di Champions League Milan-Inter si può vedere su Amazon Prime dalle 21 di mercoledì 10 maggio.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

L’euroderby è tra le 16 partite trasmesse da Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stato la novità nel panorama dell’offerta Tv sulla Champions e anche per il 2022/23 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

Milan-Inter è trasmessa anche in chiaro su TV8, sintonizzandosi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre o sul numero 5008 di Sky.

