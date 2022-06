Quanto incassano le italiane dalle Coppe? Il bilancio del 2022

La stagione calcistica volge ormai al termine, con i massimi campionati europei ormai conclusi e le competizioni europee archiviate. Con il Real Madrid che ha vinto la sua 14ª Champions League, il trionfo dell’Eintracht Francoforte in Europa League e il ritorno sul tetto d’Europa della Roma con la vittoria della Conference League, i club cominciano a fare i conti e stilare un bilancio degli incassi registrati.

Guardando alle italiane, rispetto alle stagioni passate, quella del 2021-2022 è un’annata più povera di circa 10 milioni di euro, ma le sette impegnate in Europa quest’anno hanno portato utili per 275 milioni di euro complessivi.

Italiane in Europa, gli incassi dalla Champions

A partecipare alla Champions League, quest’anno, sono state Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Dalla massima competizione europea sono arrivati i maggiori introiti per le italiane, con un bottino complessivo di 225 milioni sui 275 incassati. A sorridere maggiormente è la Juventus di Agnelli, che grazie ai risultati e al ranking ha portato a casa 39,4 milioni frutto dei 15,6 milioni per l’accesso alla fase a gironi, 14 milioni per le vittorie ottenute nella fase a gironi e 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale. Il guadagno bianconero, però, non è finito qui: 31 milioni per il miglior ranking storico tra le italiane in gara che porta il bottino complessivo bianconero a circa 70 milioni di euro.

Dietro ai bianconeri si piazzano i campioni d’Italia uscenti dell’Inter, con 51 milioni di euro incassati dalla Uefa. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto gli stessi bonus della Vecchia Signora per la partecipazione ai gironi e l’accesso agli ottavi (15,6 mln + 9,6 milioni), registrando però bonus leggermente inferiori nei risultati nel girone (9,3 milioni) e nella quota redistribuita dalla Uefa. In totale, dunque, sono 35 milioni più 16 milioni per il ranking senza market pool.

Il Milan, che di recente ha brindato per la vittoria dello scudetto e per il passaggio di proprietà a RedBird, ha conquistato incassi europei per un totale di circa 47 milioni. Al ritorno in Champions, sul campo i rossoneri hanno guadagnato solo 19,3 milioni, a cui vanno poi sommati 17 milioni per il ranking storico e circa 10 milioni dal market pool.

L’Atalanta, che ai gironi di Champions League è stata retrocessa in Europa League, ha invece incassato 29 milioni (25,9 di proventi Champions più 3 per la partecipazione in Europa League).

Europa League, quanto hanno guadagnato le italiane

Oltre alla citata Atalanta, retrocessa dalla Champions, in Europa League hanno giocato quest’anno Napoli e Lazio. Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riferito dalla Uefa, hanno guadagnato circa 15 milioni di euro. Stessa cifra per i capitolini di Lotito, con 15 milioni di euro frutto dei risultati dei match del girone e la conseguente eliminazione agli spareggi.

Vittoria della Conference, il guadagno della Roma

L’unica italiana a sorridere veramente, grazie al trofeo conquistato al termine di una stagione europea esaltante, è stata la Roma. Gli uomini di Mourinho, nonostante i tanti alti e bassi dell’anno, tra un campionato non proprio soddisfacente e sconfitte pesanti come quella contro il Bodo/Glimt, sono riusciti a battere in finale, a Tirana, gli olandesi del Feyenoord, conquistando la prima edizione della coppa minore in Europa.

I giallorossi, che hanno fatto tornare l’Italia sul tetto d’Europa a 12 anni di distanza dallo storico triplete dell’Inter, hanno guadagnato 20 milioni di euro totali.