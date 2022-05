Con il successo ieri sera nella finale di Conference League contro il Feyenoord la Roma torna a vincere una competizione 14 anni dopo l’ultima Coppa Italia. È il primo trionfo in Europa della sua storia (se non si considera la Coppa delle Fiere 60/61 non riconosciuta dalla Uefa) che per i tifosi ha un valore inestimabile, ma che per la società, oltre al prestigio sportivo, ha anche un peso economico non trascurabile.

Quanto guadagna la Roma con la vittoria della Conference League: il montepremi

Uscita vittoriosa per 1-0 dall’Arena Kombetare di Tirana, ad accogliere la Roma di ritorno dall’Albania ci sono stati oltre 100mila tifosi che hanno seguito il pullman scoperto della squadra giallorossa per tutta la Capitale dal Circo Massimo fino al Colosseo.

Oltre ai caroselli di gioia per la coppa, i tifosi romanisti possono festeggiare anche le entrate significative che la vittoria della prima edizione della Conference League ha portato nelle casse della società e che sicuramente faranno comodo nella prossima sessione di calciomercato.

Anche se non può reggere il confronto con le altre due manifestazioni della Uefa, Champions e l'Europa League, che hanno a disposizione 2 miliardi e 465 milioni di euro, la neonata Conference League può contare su un montepremi di circa 235 milioni di euro.

I premi della coppa sono stati ripartiti sulla base delle vittorie conquistate da ogni club e dell’avanzamento nel torneo di ogni squadra. Di seguito la tabella della Conference League con le somme in rapporto ai risultati raggiunti.

Qualificazioni:

Eliminazione 1° turno – 150mila euro

Eliminazione 2° turno – 350mila euro

Eliminazione 3° turno – 550mila euro

Eliminazione ai playoff – 750mila euro

Qualificazione alla fase a gironi – 2,940milioni di euro

Fase a gironi:

Partita vinta – 500mila euro

Partita pareggiata – 166mila euro

Secondo posto nel girone – 325mila euro

Primo posto nel girone – 650mila euro

Turni a eliminazione diretta:

Qualificazione agli ottavi – 600mila euro

Qualificazione ai quarti – 1 milione di euro

Semifinale – 2 milioni di euro

Accesso in Finale – 3 milioni di euro

Vittoria della Finale – 2 milioni di euro

Quanto guadagna la Roma con la vittoria della Conference League: gli incassi totali

Partendo dall’inizio la Roma ha incassato dunque 2,94 milioni di euro per la sola qualificazione alla fase a gironi. Grazie a 4 vittorie e un pari ottenuti nel proprio raggruppamento la squadra giallorossa ha potuto portare a casa altri 2,42 milioni.

Con la conseguente qualificazione agli ottavi come prima la Roma ha poi ricevuto un bonus da 650mila euro, oltre a 600mila euro per il passaggio diretto e via via gli altri premi fino alla Finale vinta a Tirana, per un totale di circa 12 milioni di euro guadagnati con i risultati sul campo.

A questa cifra si devono aggiungere 1,42 milioni di euro stabiliti sulla base della classifica decennale UEFA e ulteriori 4,36 milioni di euro derivanti dal market pool.

Se poi si sommano gli incassi dei biglietti dello stadio, per le 3 gare del girone e soprattutto le 3 della fase ad eliminazione diretta, ricavi stimati in circa altri 12 milioni, ecco che si arriva al bilancio complessivo di 30 milioni di euro entrati nelle casse della Roma con il trionfo alla Conference League.