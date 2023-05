Pogba va ancora ko, lo stipendio al minuto è incredibile

Era tornato a Torino in estate dopo sette anni di assenza e il suo sembrava essere un colpo che potesse far sognare la tifoseria, ma più che un sogno il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è stata un vero e proprio incubo. Un dramma sportivo quello del francese che dal Pogback della sessione estiva di mercato a oggi ha collezionato più infortuni che presenze tra campionato e coppe, investimento che seppur a parametro zero oggi ha un bilancio più che negativo nell’annata bianconera.

Soltanto 10 presenze, tutte tra i quattro e i 25 minuti al massimo, per un totale di 161 minuti giocati che non valgono di certo quei 10 milioni di euro più due di bonus che la società gli ha concesso per il ritorno in bianconero. Ma effettivamente, causa infortunio, quanto ha guadagnato quest’anno Paul Pogba?

È Pogcrack, incubo per il Polpo

Dal sogno, con la firma arrivata l’8 luglio 2022, all’incubo durato 10 mesi. Può essere sintetizzata così la stagione di Paul Pogba in bianconero, o per meglio dire la non stagione del francese che è stato ai box per tanto tempo a causa di numerosi guai fisici.

Un ritorno, quello del 10 in bianconero, che era partito subito male con la lesione al menisco laterale del ginocchio destro in tournée negli Usa che non è stata trattata come dovuto. In quell’occasione, infatti, il francese aveva preferito non operarsi per avere delle chance di recupero in viste del Mondiale. La storia però dice altro, con Pogba che poi è stato costretto a operarsi e a saltare il mondiale in Qatar.

Per vedere l’effettivo Pogback in campo i tifosi bianconeri hanno dovuto aspettare parecchio. Perché nonostante il recupero e la convocazione del 29 gennaio, il francese dà presto forfait andando ko per un problema fisico. Ennesimo stop di quasi un mese, con l’effettivo esordio-bis che arriva il 28 febbraio 2023, con uno scampolo di partita contro il Torino nel derby della Mole. I primi 22′ a fronte di 161 giocati nell’intera stagione visto che soltanto due settimane dopo arriva l’infortunio agli adduttori e lo stop per un altro mese.

Fino ad arrivare ad aprile, con il francese che rientra, gioca qualche minuto e addirittura pregusta anche la maglia da titolare. Chance che Allegri gli dà nella gara interna di campionato contro la Cremonese, match che però per lui dura appena 22′. Dopo un traversone al centro il francese crolla dolorante e in lacrime, con la coscia sinistra che fa crack. Le visite dicono lesione di basso grado al retto femorale e stop di 20 giorni che arrivati a maggio significa stagione finita.

Lo stipendio al minuto di Pogba

Affare a parametro zero o flop? Era questa la domanda che i tifosi bianconeri si facevano a luglio e, annata alla mano, è più la seconda. Sì perché se è vero che la Juventus è riuscita a risparmiare 20 milioni per il ritorno del francese a Torino, i 10 milioni per quattro anni sono davvero un peso per la Vecchia Signora che ha visto Pogba frequentare più l’infermeria che il campo.

Una stagione da dimenticare che, numeri alla mano, ha portato Pogba a guadagnare senza essere quasi mai sceso in campo. Il suo contratto milionario, infatti, lo ha portato di fatto a incassare 70.000 euro al minuto visti i 161 giocati, una cifra davvero incredibile.

Parliamo di quasi un milione a partita, numeri che di certo la Juventus, né lo stesso Pogba, si sarebbero mai aspettati. E intanto i tifosi bianconeri sui social sono furiosi. “L’anno prossimo stipendio dimezzato” scrive un utente, mentre un altro si augura che il francese possa rinunciare già da quest’anno allo stipendio.

