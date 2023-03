No dell’Indonesia a Israele: Fifa le toglie il Mondiale U20

Vi ricordate di Erick Thohir, ex presidente dell’Inter? La sua carriera nel mondo del pallone non si è limitata solo all’esperienza in Italia con i nerazzurri e oggi, che è rientrato in patria in Indonesia, ricopre il ruolo di presidente della Federazione calcistica indonesiana. Incarico di rilievo per il 49enne di Giacarta che però, nelle scorse ore, ha subito un durissimo colpo per il suo Paese. La Fifa, infatti, ha deciso di revocare all’Indonesia l’organizzazione del Mondiale Under 20 che si doveva tenere tra il 20 maggio e l’11 giugno 2023. Perché? Per il rifiuto da parte del Paese di ospitare la selezione di Israele.

No a Israele, Fifa revoca Mondiali all’Indonesia

Una doccia gelata per l’Indonesia, che poteva essere di certo evitata. Nella giornata di mercoledì 29 marzo 2023, infatti, la federcalcio indonesiana, guidata dall’ex presidente nerazzurro Erick Thohir, ha ricevuto la comunicazione della revoca dell’organizzazione dei prossimi Mondiali Under 20, una decisione della Fifa che arriva ad appena due mesi dall’avvio della competizione internazionale. Una scelta dovuta, quella presa da parte del massimo organo calcistico a livello internazionale, per rispondere duramente alla presa di posizione di Bali di non ospitare i giovanissimi della selezione di Israele.

Un no categorico che si è tradotto nella revoca del Mondiale per l’Indonesia anche quando Thohir è sceso in campo per cercare di ricucire lo strappo. A nulla è valso il tentativo del presidente, con il comunicato della Fifa che è stato diretto e duro: “A seguito dell’incontro tra il presidente Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l’Indonesia come ospite della Coppa del Mondo Fifa U-20 2023“.

Ma come si è arrivati a tutto ciò? Come detto per il rifiuto di Bali a ospitare Israele in quanto, da sempre, l’Indonesia è stata sempre solidale alla causa palestinese. Ma mescolare il calcio e lo sport a questioni politiche è uno schiaffo duro da incassare, con la Fifa che ha deciso di chiudere la questione con la revoca. Tra l’altro, va sottolineato, non si tratta di un episodio isolato. Infatti, in sede di sorteggio dei gironi, la delegazione di Israele è stata respinta e non ha potuto prendere parte alla cerimonia.

Mondiali Under 20, quante stelle

Ma chi sono le partecipanti alla competizione internazionale dedicata alle selezioni under 20? Ci sarà l’Italia, guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata, ma anche altre grandi europee come la Francia e l’Inghilterra, mentre grandi assenti saranno i detentori del titolo, l’Ucraina. Spazio anche al Sud America con Brasile, Uruguay, Colombia ed Ecuador, così come per Stati Uniti, Honduras, Repubblica Dominicana, Guatemala, Nuova Zelanda e Isole Fiji. Tra le africane ci sono Gambia, Nigeria, Senegal e Tunisia, mentre le asiatiche sono, oltre l’Indonesia, Uzbekistan, Corea del Sud, Giappone e Iraq.

In passato la competizione ha però visto scendere in campo stelle che poi sono state il futuro del calcio internazionale. Qualche esempio? Soltanto nell’ultima edizione, quella di Polonia 2019, sono scesi in campo giocatori come Haaland, Leao, Darwin Nunez, e Julian Alvarez. Ma anche il polacco Zalewski, in forza alla Roma, e tanti azzurrini che oggi giocano in A come Pinamonti, Frattesi, Buongiorno, Gabbia, Bellanova e l’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca.

