Napoli-Salernitana, dove vedere la possibile partita scudetto

A Napoli è tutto pronto per festeggiare il terzo scudetto della storia, a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo in Serie A. Tutta la città è in fibrillazione da mesi, ma arrivati a questo punto del campionato la matematica si è sostituita alla scaramanzia e l’entusiasmo è incontenibile. Il distacco di 17 punti dalla Lazio a 6 giornate alla fine permette fa sì che l’incoronazione della squadra di Spalletti sia solo questione di tempo. Tanto più che i biancocelesti dovranno affrontare in trasferta un avversario più che difficile come l’Inter, mentre i partenopei ospiteranno in casa la Salernitana.

Napoli-Salernitana, la possibile partita scudetto

Anche per questa concomitanza di eventi, il derby campano inizialmente in programma per il 29 aprile è stato spostato alle 15 di domenica 30, lo stesso giorno della partita del Meazza tra Inter e Lazio alle 12.30.

La decisione di rinviare la partita per motivi di ordine pubblico è stata ufficializzata dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dopo il via libera del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e successivamente ratificata dalla Lega.

“Si era posta la necessità di evitare sovrapposizione di eventi, per le forze dell’ordine e la viabilità – ha detto Palomba -. Avevamo proposto l’opportunità di valutare il differimento della partita a domenica, probabilmente alle 15, la fissazione dell’orario non è di conferenza del prefetto. Mantenendo la partita al sabato avremmo dovuto duplicare le risorse. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure”.

Un rinvio che ha il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva caldeggiato sin da subito: “Sono soddisfatto che si sia deciso che prevenire sia meglio che curare. In passato non sono state mai fatte riunioni atte a organizzare e a non lasciare al caso gli accadimenti che possono scaturire quando ci sono dei festeggiamenti”, ha detto.

“Domenica e lunedì saranno due giorni con ingorghi immani – ha aggiunto il presidente – Vogliamo evitare che il Napoli aggiunga caos al caos, quindi ritengo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare nello stadio Maradona“.

La certezza matematica dello scudetto arriverebbe in caso di sconfitta della Lazio e di vittoria del Napoli. Se così non fosse, la volta buona potrebbe essere l’infrasettimanale contro l’Udinese, slittata nel frattempo a giovedì 4 maggio in luogo dello spostamento del derby campano.

Anche se i biancocelesti vincessero tutte le gare da qui alla fine del campionato, alla squadra di Spalletti basterebbero 5 punti per chiudere il campionato.

Dove vedere in streaming Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana si potrà vedere dalle 15 di domenica 30 aprile in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Anche tutte le altre gare di Serie A, oltre a quelle di Serie B, sono disponibili su DAZN

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su DAZN.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.