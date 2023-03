MotoGP Portogallo: debutta la Sprint race, dove vederla

L’attesa è finalmente finita, la MotoGP torna in pista. Con ancora negli occhi le immagini della festa mondiale in casa Ducati, con l’italiano Francesco Bagnaia a festeggiare il primo titolo iridato nella massima categoria delle due ruote, il Motomondiale torna con la nuova stagione 2023 che sarà di sicuro ricca di spettacolo, emozioni e soprattutto novità.

Da Portimao, in Portogallo, parte infatti la nuova stagione che a novembre decreterà il vincitore del titolo Mondiale: sarà ancora sfida Bagnaia-Quartararo o qualcuno potrà dire la sua in questa annata rivoluzionata?

MotoGP, sarà ancora duello Bagnaia-Quartararo?

Gli occhi del mondo della MotoGP sono ovviamente puntati su di loro, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Da un lato c’è l’italiano, al suo primo titolo iridato in MotoGP (secondo in carriera) e con una Ducati scattante e sempre pronta a stupire tutti. Dall’altro il francese, campione nel 2021 e con qualche dubbio sulla Yamaha M1 affidatagli per il 2023. Dopo la rimonta subita nel 2022 di certo il pilota della scuderia nipponica vorrà vendicarsi, ma dovrà ben guardarsi le spalle.

In casa Ducati, infatti, la new entry è la “Bestia” Enea Bastianini che già lo scorso anno in Gresini aveva dato del filo da torcere al francese e aveva stupito tutti con numerosi podi. L’arrivo nel box di Borgo Panigale, quello ufficiale, potrebbe essere una spinta in più per sognare in grande. Sogna anche Marc Marquez, che dopo tre annate difficili post infortunio vuole correre per il nono titolo iridato, Mondiale che gli manca dal 2019.

Ma ci sono anche le Aprilia di Vinales e Aleix Espargarò, senza contare l’ambizione dei piloti KTM (Binder e Miller), VR46 (Marini e Bezzecchi) e Pramac (Martìn e Zarco). Insomma, chi più ne ha più ne metta in questa super stagione della due ruote.

Novità 2023, in MotoGP c’è la Sprint Race

Il 2023, tra l’altro, sarà l’anno della grande rivoluzione del formato del weekend di MotoGP. Non più quattro prove libere, qualifiche e gara, bensì due sessioni di prove, una di libere e poi subito qualifiche in vista della grandissima novità dell’anno: la Sprint Race.

Dorna ha infatti deciso di adattare il formato della F1 alla MotoGP, facendo correre una gara extra tutti i weekend nel sabato pomeriggio. Si tratta di una gara extra, che assegnerà punti dal 1° al 9° classificato (12-9-7-6-5-4-3-2-1), si disputerà il sabato alle 15 e avrà percorrenza dimezzata rispetto alla gara della domenica. Le due griglie di partenza saranno uguali per permettere ai piloti di potersi prendere dei rischi per cercare di lottare per la vittoria finale.

In totale, quindi, ci saranno 21 gare e 21 Sprint Race.

MotoGP Portogallo, dove vedere il GP di Portimao

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista. Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 24 marzo

Ore 9.55: prove 1 Moto3

Ore 10.45: prove 1 Moto2

Ore 11.40: prove 1 MotoGP

Ore 14.15: prove 2 Moto3

Ore 15.05: prove 2 Moto2

Ore 16: prove 2 MotoGP

Sabato 25 marzo

Ore 9.35: prove libere Moto3

Ore 10.20: prove libere Moto2

Ore 11.05: prove libere MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.45: qualifiche Moto2

Ore 16: Sprint Race MotoGP

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12: gara Moto3

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 15: gara MotoGP

