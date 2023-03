MotoGP Argentina, dove seguire in tv la tappa sudamericana

Neanche il tempo di archiviare la prima uscita stagionale in Portogallo che la MotoGP torna subito in pista per la seconda tappa del Mondiale. Il mondo delle due ruote sbarca in Argentina, per il GP di Termas de Rio Hondo dove la battaglia tra Sprint Race e gara sarà agguerrita.

Sarà il secondo weekend di corsa, di certo ricco di emozioni e sorprese. Su tutte la griglia a ranghi ridotti, con ben quattro piloti che salteranno il GP d’Argentina per i postumi di quanto avvenuto a Portimao.

MotoGP Argentina, quanti assenti in pista

Dopo lo spettacolare avvio di stagione in terra lusitana, col GP del Portogallo che ha regalato tante gioie all’Italia dei motori, la MotoGP torna in pista in Argentina leccandosi le ferite e con non pochi strascichi di polemica. Sprint e gara hanno visto sorridere il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia, con un bis importante che gli ha regalato i primi 37 punti della stagione, ma hanno visto anche tanti piloti cadere vittima delle proprie ambizioni.

Il primo grande assente del weekend di gara a Termas de Rio Hondo è il Cannibale Marc Marquez, operato al polso destro dopo un capitombolo non di poco conto avvenuto in gara in Portogallo, Battezzando male la staccata in curva 3 all’Algarve, infatti, l’otto volte iridato ha centrato in pieno l’Aprilia RNF di Miguel Oliveira mandando alle ortiche la sua gara e quella del portoghese. Per lui, inizialmente, era stata comminata una penalità di doppio long lap, sanzione che dovrà scontare al prossimo GP utile. Vittima di questo incidente, e con forfait forzato, anche lo stesso Oliveira.

Guardando in casa nostra, il GP d’Argentina sarà orfano della Bestia Enea Bastianini, che già non aveva corso il GP di Portogallo dopo la caduta in Sprint Race. Per il pilota romagnolo, infatti, la caduta causata dal connazionale Luca Marini ha portato alla frattura della spalla e al rientro, se tutto va bene, per il GP di Austin del prossimo 16 aprile.

Assente anche Pol Espargarò, vittima di un bruttissimo infortunio in P2 a Portimao. Per lo spagnolo del team GasGas fratture e tanta paura, ricovero in ospedale a Barcellona e tanto tempo per recuperare per i postumi di una caduta che porterà il pilota a restare lontano dalle piste per qualche mese.

MotoGP Argentina, orari e programmazione tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista. Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 1 aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 20: gara sprint MotoGP

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17.15: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

