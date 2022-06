Mkhitaryan sceglie l’Inter, contratto pronto: ecco quanto guadagnerà

Già la prossima settimana Mkhitaryan dovrebbe effettuare le visite mediche coi nerazzurri e firmerà un contratto biennale (fino al 2024) che vede salire il suo ingaggio rispetto a quanto percepiva alla Roma. L’armeno arriverà a guadagnare 4,5 milioni di euro lordi a stagione.

Al netto di imposte e agevolazioni legate al Decreto Crescita, il centrocampista percepirà di base fissa 3,3 milioni di euro netti, ma con i bonus previsti dal contratto potrà superare i 4 milioni. La cifra che investirà in tutto l’Inter per Henrikh Mkhitaryan, dunque, sarà di circa 10 milioni di euro, al netto delle commissioni per l’agente. La Roma non otterrà nulla dal cartellino del giocatore, che andrà all’Inter a parametro zero.

Non è stato solo l’aspetto economico a convincere Mkhitaryan, ma anche il progetto tecnico della squadra e la possibilità di giocare a 33 anni in Champions League. Il trasferimento all’Inter è stato fortemente voluto e sponsorizzato dal mister Simone Inzaghi, che ha contattato direttamente il centrocampista al telefono per spiegargli come intende impiegarlo in campo (qui abbiamo parlato invece del record di un altro campione: Gareth Bale).

La clausola speciale

Il contratto stilato dalla società nerazzurra prevede però anche una clausola “speciale” sulle presenze dell’asso armeno. Se non dovesse raggiungere la quota di partite giocate stabilita, l’Inter potrà far scattare dopo 12 mesi la risoluzione del contratto.

L’offerta della Roma

L’offerta interista ha dunque superato (di poco) quella avanzata dalla società giallorossa per tentare di trattenere l’ex Manchester United. La proposta era di 3,5 milioni di euro netti all’anno, che coi bonus da circa 600mila euro ogni 15 partite giocate avrebbe portato il totale a 4,1 milioni.

L’offerta romanista prevede inoltre un rinnovo automatico per un’altra stagione, che scatterebbe solo una volta raggiunto il 50% di presenze stagionali e la qualificazione in Europa per l’anno successivo.

Roma a caccia dell’erede di Mkhitaryan: chi lo sostituirà e a quale cifra?

Con la partenza di Mkhitaryan, la squadra di Mourinho dovrà scegliere se puntare su un giocatore esperto oppure su un giovane di prospettiva. In ogni caso sulla scelta peserà, e molto, l’aspetto economico.