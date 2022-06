Milan, lo Scudetto vale una fortuna: da Leao a Tonali, prezzo alle stelle

Dopo la sorprendente conquista del diciannovesimo Scudetto della sua storia, il Milan si ritrova ora con una rosa di calciatori dal valore molto più alto rispetto ad inizio stagione, a cominciare da quel Rafael Leao ritagliatosi il ruolo di assoluto protagonista del nostro campionato di Serie A.

Milan, valore alle stelle per Leao e Tonali dopo lo Scudetto

Ormai per il portoghese si parla di cifre intorno ai 100 milioni di euro, mentre era stato pagato 28 al Lilla. Nei prossimi giorni si discuterà il suo destino con lo Sporting Lisbona. Quei 20 milioni di euro da pagare alla società portoghese pesano sul suo rinnovo di contratto, ecco perché sembrano essere pronte ricche offerte da parte di molti club europei, ma il Milan ovviamente non vuole rinunciare al suo talento per il prossimo anno.

Nella vincente politica societaria degli ultimi tempi va messa in evidenza anche la storia di Sandro Tonali. Nei due round con il Brescia il centrocampista lodigiano è costato circa 17 milioni, ora il suo prezzo oscilla intorno ai 50 milioni. Il Milan ha un punto fermo in mezzo al campo, anche se il giocatore si aspetta un equo riconoscimento dopo la scelta della scorsa estate di ridursi lo stipendio per indurre il club di Milanello a riscattarlo dalla società del vulcanico presidente Massimo Cellino.

Da Hernandez a Maignan, passando per Benaccer: tutti gli affari di Maldini

Tra i successi della gestione di Paolo Maldini c’è certamente Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid per quasi 21 milioni di euro. Nel frattempo il terzino si è messo in luce, guadagnando stima unanime. I possibili 50 milioni indicati per il suo cartellino sono in linea con i prezzi nell’Europa che conta. Ha appena rinnovato sino al 2026, dimostrando fiducia nel progetto rossonero.

Nella sua scia c’è l’algerino Ismail Bennacer, acquistato dall’Empoli per appena 16 milioni di euro. Anche nel suo caso si parla di valori quasi triplicati. Da tempo sono in corso le trattative anche per il prolungamento al 2026: c’è ancora una certa differenza, ma si nutre ottimismo.

Fa storia a sé il portiere Mike Maignant, arrivato la scorsa estate con la pesante responsabilità di sostituire Gigio Donnarumma. Al Lilla sono andati appena 14 milioni di euro, ma ora si può parlare quantomeno di una quotazione da 40 milioni. Il francese ha dimostrato di meritare la maglia, è ancora relativamente giovane e nelle graduatorie internazionali ha scalato tantissimi posti.

Milan tra mercato e futuro, in attesa del nuovo patron Gerry Cardinale

Tra i gioielli milanisti merita un posto speciale il difensore Pierre Kalulu. Al suo arrivo dal Lione era un perfetto sconosciuto: molti lo consideravano una comparsa. Invece partita dopo partita si è dimostrato all’altezza dei migliori. Ed ora è facile che il suo valore si aggiri intorno ai 25 milioni di euro: naturalmente per il Milan è incedibile.

Ha seguito un percorso simile anche il centrocampista belga Alexis Saelemaekers. Prelevato dall’Anderlecht per 7 milioni di euro, ora ne vale una ventina, ma nel suo caso la società (in attesa che arrivi l’atteso confronto con la nuova proprietà, rappresentata dall’imprenditore statunitense Gerry Cardinale) sarebbe disposta a barattarlo per arrivare ad un nome più ambizioso, quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma di José Mourinho e della nostra Nazionale.