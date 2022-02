Hamed Traorè alla Juve, salta tutto: la verità sulla prelazione

Come si sente dire quasi sempre da commentatori ed esperti del settore, il gioco del calcio (uno dei comparti più in crisi dopo quasi due anni di emergenza legati alla pandemia) si rivela sempre davvero strano e le dinamiche che lo regolano spesso lo sono ancora di più. Un esempio salito agli onori di cronaca negli ultimi giorni calza a pennello per dare l’idea dei risvolti incredibili e impensabili che questo sport riserva ogni qualvolta.

Assoluto protagonista delle ultime partite del Sassuolo, il centrocampista offensivo Hamed Traorè è oggi una delle stelle della squadra emiliana allenata da Alessio Dionisi. Il trequartista si è rivelato un grande protagonista di questa prima parte del campionato di Serie A con la maglia neroverde, coronata con la prestazione da mattatore assoluto nella vittoria di San Siro contro l’Inter di domenica scorsa (20 febbraio 2022). Un match in cui, partito nell’undici titolare scelto dal mister, ha fornito l’assist per il gol del vantaggio di Gianluca Scammacca e ha mandato in tilt i difensori della squadra milanese con le sue infinite scorribande sulla sinistra e la capacità di dribling che lo contraddistingue.

Hamed Traorè, chi è il talento del Sassuolo che sta esaltando la squadra emiliana

Nato nella città di Abidjan (la metropoli più popolosa della Costa d’Avorio) nel febbraio del 2000, Hamed Junior Traoré è arrivato in Italia con i genitori quando era ancora un bambino. Cresciuto nelle giovanili della squadra dilettantistica del Boca Barco (club del comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia), all’età di quindici anni viene acquistato dalla Primavera dell’Empoli. Velocità strabiliante e piede ambidestro, nel giro di pochi mesi si fa notare e viene subito integrato nel giro della prima squadra, con cui esordisce nel 2017 nel campionato di Serie B.

Nel 2019 viene acquistato dal Sassuolo in sinergia con la Juventus. In pratica, i neroverdi fissano con l’Empoli l’accordo per un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Ma in quell’operazione c’è la regia della Vecchia Signora che due anni dopo – quindi nell’estate 2021 – avrebbe potuto acquistare l’ivoriano dal Sassuolo a 18 milioni di euro, riconoscendo quindi alla società emiliana un premio di valorizzazione.

La prelazione con la Juventus e le prestazioni da sogno: il Sassuolo si gode il suo gioiello

Ora però le cose sono cambiate e l’accordo inserito solo “a parole” in quell’opzione è scaduto: il Sassuolo ha potuto così acquistare Hamed Traoré dall’Empoli, ma non ha più alcun obbligo nei confronti della Juventus per quanto riguarda una sua eventuale cessione ad un prezzo agevolato per i bianconeri (oggi nel caos per la vicenda plusvalenze). Anche perchè la valutazione del centrocampista ivoriano è ora molto più alta rispetto a quella fissata ormai due anni e mezzo fa durante le trattative.

Nel frattempo il ragazzo non sembra farsi distrarre dalle voci di mercato e continua la sua strabiliante stagione, in linea con quella dei suoi compagni e di tutta la squadra. Dopo l’addio del mister Roberto De Zerbi durante la scorsa estate e l’arrivo del giovane Alessio Dionisi (debuttante in serie A dopo alcune straordinarie stagioni nel torneo cadetto proprio alla guida dell’Empoli), la società emiliana temeva un contraccolpo a livello di risultati. Ma il campo ha rassicurato tutti.