Finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: dove vederla gratis in Tv

È tempo di finali per Inter e Fiorentina, stasera in campo per contendersi della Coppa Italia in attesa di vederle in Europa alla conquista rispettivamente di Champions e Conference League. I nerazzurri potrebbero conquistare il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa vinta contro il Milan, sognando nel frattempo la Champions a Istanbul dove li aspettano gli extraterrestri del Manchester City. Per i viola sarebbe il coronamento di una stagione in continuo crescendo, che li ha portati fino alla finale continentale di Praga contro i West Ham, oltre ad essere il punto di partenza per un progetto ambizioso sotto la presidenza del patron Rocco Commisso e la guida del sempre più emergente Vincenzo Italiano.

Finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: le statistiche

La finale tra Fiorentina e Inter è un inedito assoluto: i due club non sono mai arrivati a contendersi nessun trofeo. I nerazzurri si giocheranno la Coppa Italia per la 15esima volta e potrebbero uscirne vincitori per la nona volta, mentre i viola potrebbero raccogliere il settimo successo su 11 volte in cui sono arrivati in fondo alla competizione.

In Coppa Italia gli incontri tra le due squadre sono in perfetto equilibrio con cinque successi a testa e tre pareggi. L’Inter ha però vinto le ultime quattro sfide: l’ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno).

In particolare si tratta dell’ottava finale in tutte le competizioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che ha vinto le ultime sei, per questo chiamato “specialista” dal collega viola Vincenzo Italiano.

L’Inter è anche la detentrice del titolo, vinto contro la Juventus nell’ultima partita della scorsa edizione dopo uno spettacolare 4-2, e per la prima volta dal biennio 2009-2011 potrebbe vincere la Coppa Italia per due volte di fila. Il club milanese ha però vinto in tutte e tre le ultime occasioni in cui si è arrivata all’ultimo atto del torneo.

L’attaccante nerazzurro Lautaro Martínez ha segnato in due delle quattro finali disputate con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni e quando l’argentino ha trovato il gol la sua squadra ha sempre vinto.

Finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: dove vederla

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter si potrà vedere in chiaro su Canale 5, calcio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma stasera, mercoledì 24 maggio, ore 21.

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha assicurato che i nerazzurri non penseranno alla finale di Champions che li vedrà contro il Manchester City nella finale di Istanbul di sabato 10 giugno, anche questa trasmessa in chiaro su Canale 5, in abbonamento su Sky, su Infinity+ e Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham sarà trasmessa invece mercoledì 7 giugno in streaming su Dazn tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Su Dazn sarà trasmesso anche il finale di stagione di Serie A con la corsa alla qualificazione Champions e i playoff e playout di Serie B

