Finale Champions, dove vedere Manchester City-Inter gratis

L’attesa per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter sta per finire. La squadra di Pep Guardiola insegue da anni il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie, senza però mai riuscirci nonostante i tanti milioni spesi, e a Istanbul parte da favorita. Ma l’Inter è pronta a far vedere che non sarà una sfida tra Davide e Golia, e anche se fosse di sapere come si battono i giganti. Dopo due finali perse dalle italiane in Conference ed Europa League i nerazzurri sono pronti a dimostrare di non essere arrivati fin qui per caso e il suo allenatore Simone Inzaghi di non essere il re di coppa solo in Italia.

Finale Champions Manchester City-Inter: le statistiche

A Manchester c’è chi si è già tatuato il “treble”, il triplete com’è conosciuto alle nostre latitudini, con la Champions disegnata in bella vista tra i trofei di Premier League e FA Cup, già messi in bacheca dai citizens. Di certo non possono insegnare all’Inter come si fa a vincere tre titoli in una stagione, ma la squadra di Simone Inzaghi dovrà dimostrare che ad avere l’ultima parola, alla fine, è sempre il campo.

Quella che si giocherà allo stadio Ataturk di Istanbul, sarà la prima sfida in assoluto tra Manchester City e Inter. Quale migliore occasione di una finale di Champions League. L’ultima volta che due squadre si sono incontrate per la prima volta in una finale di Champions League risaliva al 2005, tra Liverpool e Milan, anche in quel caso a Istanbul.

“È la partita più importante della mia vita. Ma anche dei miei calciatori. Onana e Dzeko hanno giocato la semifinale ma la finale è la prima volta. È’ la partita più importante e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l’anno. Quando abbiamo recuperato tutti abbiamo fatto grandi cose” la partita più importante e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l’anno. Quando abbiamo recuperato tutti abbiamo fatto grandi cose” ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa.

In generale si tratta della quinta finale nella massima competizione europea tra club inglesi e italiani: nelle quattro occasioni prima di questa a rappresentare l’Inghilterra c’è sempre stato il Liverpool, vincendo ai rigori nel 1984 contro la Roma e nel 2005 contro il Milan e perdendo nel 1985 e del 2007 rispettivamente contro Juventus e Milan.

Il Manchester City ha giocato solo due finali in grandi competizioni europee ma una sola in Champions League: quella persa nel 2021 per 1-0 contro il Chelsea. La squadra di Guardiola potrebbe diventare la quarta squadra inglese a vincere la Champions League, dopo Man Utd (1999, 2008), Liverpool (2005, 2019) e Chelsea (2012, 2021).

Per l’Inter è invece l’undicesima finale di una grande competizione europea, ma solo la seconda finale in Champions dal trionfo per 2-0 nel 2010, con José Mourinho in panchina, contro il Bayern Monaco.

Champions League, Manchester City-Inter: dove vederla

La finale di Champions League Manchester City-Inter sarà trasmessa a partire dalle 21 di sabato 10 giugno in chiaro su Canale 5, in abbonamento su Sky, su Infinity+ e Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

Per i clienti Sky la partita sarà visibile sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

