F1 Australia, come seguire qualifiche e gara in tv

Terza tappa stagionale della Formula 1 che dopo l’avvio tra Bahrain e Arabia Saudita vola in Australia, nell’iconico circuito di Albert Park di Melbourne. A due settimane dall’ultima gara, quella di Jeddah che ancora una volta ha lasciato Ferrari con l’amaro in bocca, il Cavallino Rampante proverà a mettere in pista una SF-23 al meglio delle sue possibilità, con la consapevolezza di avere alle porte una sosta di un mese molto importante per poter studiare e portare gli aggiornamenti necessari alla monoposto.

F1 Australia, sarà dominio Red Bull?

Due settimane per pensare, un weekend senza corse per cercare di mettere a posto la situazione e tornare in pista più forti e decisi di prima. In casa Ferrari la speranza è di atterrare a Melbourne con qualcosa in più rispetto alle prime uscite stagionali, col Bahrain che ha consegnato al Cavallino un 4° posto con Sainz e il ritiro di Leclerc, mentre a Jeddah è stato 6° e 7° posto per i due piloti. Non di certo l’avvio sperato per la Rossa, che in ottica Mondiale ha visto Red Bull prendere subito il largo.

In costruttori, infatti, la scuderia austriaca è già avanti di 61 punti e ha staccato la seconda Mercedes di 39 (87 a 48), con la coppia Verstappen-Perez che si sono divisi i successi nelle prime due tappe stagionali. Ad Albert Park sarà quindi tris? Ferrari, Mercedes e Aston Martin- autentica rivelazione d’avvio di stagione- sperano di no, ma le carte in tavola ci sono tutte.

Lo stesso Sainz, in settimana, ha ammesso: “Se Red Bull domina è perché se lo merita. Hanno lavorato bene, hanno una monoposto forte e meritano di essere dove sono”. Bandiera bianca anticipata? I tifosi fanno i dovuti scongiuri, ma di certo i limiti della SF-23 sono ancora ben marcati per poter sperare di lottare per il podio.

Eppure a Melbourne, numeri alla mano, Ferrari potrebbe entrare nella storia. Infatti, in caso di successo, il Cavallino Rampante potrebbe diventare una delle scuderie più vincenti sul tracciato australiano. Con McLaren a quota 11 successi nella terra dei canguri, in caso di vittoria di uno dei due piloti, la Casa si Maranello raggiungerebbe i colleghi inglesi in vetta a questa speciale classifica. Leclerc, tra l’altro, ha dalla sua il gran risultato della scorsa stagione nella quale è riuscito a ottenere il primo Grand Chalem della carriera (pole, giro veloce e vittoria).

F1 Australia, dove seguire il GP in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Melbourne? In Australia, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il primo podio stagionale.

Venerdì 31 marzo

Ore 03.30: FP1 GP Australia

Ore 07.00: FP2 GP GP Australia

Sabato 1 aprile

Ore 03.30: FP3 GP Australia

Ore 07.00: Qualifiche GP Australia

Domenica 2 aprile

Ore 07.00: GP Australia

