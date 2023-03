F1 Arabia Saudita: come seguire in tv libere, qualifiche e GP

Dopo una settimana di sosta e un Gran Premio del Bahrain che ha fatto tornare in Italia una Ferrari ferita e amareggiata, la Formula 1 torna in pista in Arabia Saudita. A Jeddah, infatti, andrà in scena il secondo appuntamento stagionale del Mondiale, in un tracciato cittadino tra i più veloce nel calendario di F1 e che richiede una concentrazione altissima.

Sarà ancora Verstappen ad avere la meglio la sua Red Bull oppure ci sarà qualcuno che riuscirà a fermare lo strapotere della scuderia austriaca e dell’olandese? Di certo c’è chi, come Charles Leclerc, che avrà non pochi problemi a dire la sua in questo secondo weekend della stagione.

Che Arabia Saudita sarà per Ferrari? Leclerc parte male

Reduci da una settimana di stop dopo aver corso in Bahrain a inizio marzo, i team di F1 si trasferiscono in Arabia Saudita con la voglia di fare bene e, perché no, di ripetersi. Vuole farlo Red Bull, che a Sakhir ha vinto con Verstappen e conquistato il secondo gradino del podio con Sergio Perez, così come sogna in grande l’Aston Martin con un Fernando Alonso che alla prima stagionale ha sorpreso tutti con un terzo gradino del podio inatteso prima dell’avvio della gara.

Vuole di certo voltare pagina la Ferrari, con Sainz e Charles Leclerc che saranno chiamati a fare meglio rispetto ai deludenti risultati in Bahrain. Lo spagnolo, arrivato quarto, sogna in grande e spera in un podio dopo l’avvio di stagione complicato: “Voglio essere più ottimista e pensare che avremo opportunità di andare sul podio. L’inizio della stagione è stato complicato ma stiamo prendendo le misure giuste per migliorare. Sono certo che faremo un buon lavoro in termini di sviluppo nel corso della stagione. Noi sappiamo cosa fare e siamo fiduciosi. Siamo i primi a non essere contenti per il risultato in Bahrain ma sono sorpreso perché c’è chi ha parlato di crisi in Italia”.

Difficile, invece, l’impresa di Leclerc. Il monegasco, arresosi nel GP del Bahrain a causa di un guasto alla sua SF-23, sarà costretto a scontare penalità in griglia per la sostituzione della centralina e forse anche della batteria con almeno dieci posizioni, come svelato dal team principal Frédéric Vasseur: “Sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione”.

Come seguire live il GP d’Arabia Saudita di F1

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Jeddah? In Arabia Saudita, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari cercherà il primo squillo stagionale.

Vuoi vedere tutte le gare di F1 e MotoGP live in streaming? NOW TV propone il mondo dei motori e del grande calcio, clicca qui per abbonarti

VENERDÌ 17 MARZO 2023

Ore 14.30: FP1 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: FP2 GP Arabia Saudita

SABATO 18 MARZO 2023

Ore 14.30: FP3 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: Qualifiche GP Arabia Saudita



DOMENICA 19 MARZO 2023

Ore 18.00: GARA GP Arabia Saudita

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.